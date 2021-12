LIVE VICENZA - COMO 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Vicenza-Como, gara valida per il 17° turno di Serie B. 15:53

Il match del ''Menti'' mette di fronte l'ultima in classifica, con appena 7 punti conquistati, ai lariani, che sono a metà distanza tra playoff e playout a quota 21 punti. 15:55

Nell'ultima giornata, entrambe sconfitte: Vicenza a Perugia, Como in casa contro il Pisa. 15:59

Brocchi, alle prese con diverse indisponibilità, recupera Mancini in attacco, che sarà sostenuto da Dalmonte, Giacomelli e Di Pardo. Gattuso è senza Gori, Varnier, Ioannou e Chajlia, oltre allo squalificato Scaglia; Cerri-La Gumina coppia offensiva, Parigini alle loro spalle. 16:14

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 16:09

Squadre in campo agli ordini di Rapuano: padroni di casa in maglia biancorossa, ospiti in completo blu. 16:15