LIVE MONZA - VICENZA 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

I brianzoli per rimanere in scia al gruppo di testa devono ritrovare il successo in casa che manca da tre turni; di fronte, i biancorossi che potrebbero agganciare la zona play-out ma fuori casa hanno raccolto appena due punti nelle ultime sei uscite.15:38

Out Diaw e Meggiorini, l'ex Brocchi opta per il tridente leggero Boli-Dalmonte-Giacomelli. Bikel in cabina di regia, prima da titolare per Maggio.15:47