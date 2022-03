LIVE SPAL - ASCOLI 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Paolo Mazza

Città: Ferrara

Capienza: 12348 spettatori15:34

Benvenuti alla diretta di Spal-Ascoli, gara valida per il 29° turno di Serie B. 15:34

Il match del ''Mazza'' mette di fronte due compagini che lottano per obbiettivi diversi: i padroni di casa cercano punti per tenere lontana la zona playout, gli ospiti sono in corsa per un piazzamento ai playoff. Nell'ultima giornata, vittoria corsara dei ferraresi a Como, pari interno dei marchigiani contro il Frosinone. 15:41

La sfida sarà diretta dal signor Daniele Paterna della sezione di Teramo. Al Var Ghersini di Genova. 15:39

All'andata un gol di Colombo ha permesso ai biancazzurri di espugnare il ''Del Duca''. 15:42

FORMAZIONE SPAL (4-3-1-2): Alfonso - Dickmann, Capradossi, Meccariello, Tripaldelli - Da Riva, Esposito, Zanellato - Crociata - Melchiorri, Vido. A disposizione: Thiam, Almici, Peda, Heidenreich, Celia, Zuculini, Mora, Pinato, Colombo, Rossi, D’Orazio, Latte Lath. 15:45

FORMAZIONE ASCOLI (4-3-1-2): Leali - Salvi, Quaranta, Bellusci, Falasco - Collocolo, Buchel, Saric - Maistro - Dionisi, Bidaoui. A disposizione: Guarna, Botteghin, Bolletta, D'Orazio, Baschirotto, Caligara, Eramo, Franzolini, Ricci, Palazzino, Tsadjout, Iliev. 15:59

Venturato deve fare i conti con diverse indisponibilità, tra cui spiccano Finotto, Mancosu e Vicari: in attacco Melchiorri vince il ballottaggio con Colombo e affiancherà Vido; a centrocampo spazio a Da Riva, in difesa Meccariello. Sottil è senza Felicioli, Fontana, De Paoli e Tavcar: Dionisi-Bidaoui coppia offensiva con Maistro alle spalle; Collocolo in mediana, Quaranta in difesa. 15:59

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 16:13

Squadre in campo agli ordini di Paterna: padroni di casa in maglia biancazzurra, ospiti in completo nero. 16:14

1' INIZIA SPAL-ASCOLI! Primo pallone giocato da Vido. 16:15

1' Subito in attacco gli ospiti: Bidaoui lancia Dionisi, il cui destro è bloccato da Alfonso. 16:15

2' Crociata corre a destra e va al cross, respinto da Leali: c'era comunque offside. 16:16

2' ASCOLI PERICOLOSO! Collocolo arriva davanti al portiere di casa, il quale chiude lo specchio di porta in uscita. 16:17

4' Avvio di match molto intenso al ''Mazza''. 16:19

6' Fallo di Zanellato nella propria metà campo ai dannni di Buchel. 16:20

7' Corner in favore dei bianconeri. 16:21

7' Conclusione di Maistro dal limite, l'estremo difensore di casa si distende e blocca la sfera. 16:22

9' Perde palla Bellusci ma la Spal non ne approfitta, chiusura su Melchiorri. 16:23

10' Doppia conclusione tentata prima da Bidaoui e poi da Maistro, in entrambi i tentativi si oppone la retroguardia di Venturato. 16:25

10' Destro di Zanellato da oltre 25 metri che si perde in curva. 16:25

12' Melchiorri lancia Vido in profondità, Bellusci stoppa il tiro a rete in calcio d'angolo. 16:26

13' Gioco ancora fermo: Bellusci lamenta un problema dopo un fallo subito da Zanellato in gioco aereo. 16:28

14' Il numero 55 ospite rientra in campo dopo l'intervento dei sanitari. 16:29

15' Corner per la Spal. 16:29

17' Si ferma ancora il gioco: l'assistente di gara necessita di una vistosa fasciatura all'adduttore della coscia. 16:33