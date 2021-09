Al San Vito Gigi Marulla tutto pronto per Cosenza-Vicenza, terza giornata di Serie B.12:37

Sfida tra due squadre ancora a quota zero in classifica: i rossoblu, reduci dalla debacle di Brescia, affrontano i biancorossi, sconfitti senza riuscire a segnare contro Cittadella e Frosinone.12:40

4-3-1-2 per il Vicenza: Pizzignacco - Ierardi, Brosco, Padella, Calderoni - Crecco, Taugourdeau, Proia - Dalmonte - Longo, Diaw.13:32

Zaffaroni ridisegna la squadra con molti volti nuovi arrivati negli ultimi giorni di mercato: spazio tra i pali all'ex Vigorito, Palmiero in cabina di regia, Situm preferito a Corsi sull'out di destra, davanti l'altro ex Gori in coppia con Caso.13:05