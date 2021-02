LIVE PORDENONE - CITTADELLA 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Guido Teghil

Città: Lignano Sabbiadoro

Capienza: 5000 spettatori13:37

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Pordenone - Cittadella, partita della ventitreesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021. 13:37

A Lignano torna il derby del Nord-Est. Oggi le squadre se la giocano per tre punti utili a cogliere l’occasione: il Cittadella per inseguire Monza e Chievo e il sogno secondo posto, il Pordenone invece per vendicare lo 0-2 dell’andata e rientrare nell’ultimo posto per i playoff.13:37

Vediamo dunque le scelte dei due allenatori per questa sfida, a cominciare dai padroni di casa del PORDENONE (4-3-1-2): Perisan - Berra, Camporese, Vogliacco, Falasco - Zammarini, Misuraca, Rossetti - Biondi - Morra, Ciurria. A disposizione: Bindi, Stefani, Barison, Chrzanowski, Scavone, Magnino, Musiolik, Butic, Banse. All. Attilio Tesser.13:39

Così invece si schierano in campo gli ospiti del CITTADELLA (4-3-3): Maniero - Ghiringhelli, Adorni, Frare, Benedetti - Branca, Proia, Pavan, Gargiulo - D’Urso - Tsadjout, Beretta. A disposizione: Kastrati, Camigliano, Cassandro, Perticone, Mastrantonio, Branca, Donnarumma, Baldini, Rosafio, Ogunseye. All. Roberto Venturato.13:40

Dopo il super tris di Ferrara di martedì sera, Tesser opta solo due cambi di formazione: in attacco Morra al posto di Butic, a centrocampo Zammarini vince il ballottaggio con Magnino. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Bassoli, Pasa, Calò, Mallamo, Finotto.13:42

Passata la delusione per il pareggio del Cosenza allo scadere nell’ultima sfida, Venturato cambia quasi tutta la squadra. Tra i pali torna Maniero, sulla fasce di saranno Ghiringhelli e Benedetti, al centro Adorni e Frare. Rientra dalla squalifica Ogunseye, ma siederà in panchina. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Vita, Iori, Tavernelli.13:46

Sarà Daniele Paterno della sezione di Teramo ad arbitrare la partita. 13:47

Bilancio in perfetto equilibrio tra Pordenone e Cittadella in Serie B, con un successo per parte (entrambi per 2-0) ed un pareggio13:50

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Campo in condizioni perfette in una giornata soleggiata ma ventosa. 13:58

1' FISCHIO D'INIZIO! E' cominciata la sfida con il primo pallone toccato dai neroverdi, mentre il Citta indossa il completo giallo da trasferta. 14:01

2' Subito ritmi intensi da parte delle due squadre: il Cittadella pressa subito i portatori di palla avversari, mentre il Pordenone cerca il lancio lungo in profondità.14:03

3' BERETTA SFIORA IL GOL DI TACCO! Il Cittadella va vicino a abloccare la partita! Grande giocata di Tsadjout a servire la palla sul primo palo, dove Beretta anticipa tutti i difensori e di tacco prova a superare Perisan!14:05

4' CIURRIA! Risponde anche il Pordenone: azione sviuppata a sinistra da Morra, che appoggia per Borra pronto a crossare verso il secondo palo, dove Ciurria tenta di deviare di testa il pallone, ma c'è Maniero attento.14:07

6' TRAVERSA DI BENEDETTI! Che avvio di partita: si allarga Benedetti a sinistra e lascia partire un cross diretto verso l'area diventando però un tiro arcuato che si stampa sulla parte superiore del legno!14:08

9' Altro traversone messo verso Morra dalla sinistra: stavolta il pallone è troppo forte per l'attaccante nell'intercettarlo. 14:11

10' Primi dieci minuti di gioco andati: partita piacevole e offensiva, entrambe le squadre giocano a viso aperto. 14:12

13' Parte Morra sulla destra e passa la palla a Ciurria il quale cerca di costruirsi una conclusione, ma Pavan rientra in tempo e manda il pallone in calcio d'angolo.14:14

16' GOL! Pordenone - CITTADELLA 0-1! Si sblocca il match con Beretta! Cross di Benedetti dalla sinistra a cercare la testa di Tsadjout, il quale voleva girare in porta ma diventa un assist per il suo compagno d’attacco che segna davanti al portiere! Primo gol in maglia granata per lui!



Guarda la scheda del giocatore Giacomo Beretta14:17

17' VOLA MANIERO! Risponde subito a tono il Pordenone: Morra entra in area dalla destra, trova uno spazio da posizione defilata e colpisce bene il pallone, il portiere deve chiudere sul suo primo palo in calcio d'angolo il tiro insidioso dell'avversario!14:19

20' Ora la sfida si è accesa: interventi molto duri a centrocampo, ma l'arbitro per ora lascia giocare. 14:21

22' Proteste dei giocatori neroverdi! Sui un'azione della squadra friulana con Morra, la difesa veneta riesce in qualche modo a bloccarlo ma la palla rimane lì, si fionda Biondi il quale cade a terra dopo un contrasto con un difensore avversario, ma Paterna non fischia e lascia proseguire l'azione!14:24