LIVE SPAL - EMPOLI 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Paolo Mazza

Città: Ferrara

Capienza: 12348 spettatori15:10

Benvenuti alla diretta di Spal-Empoli, gara valida per il 23° turno di Serie B. 15:10

Il match del ''Mazza'' mette di fronte i padroni di casa, in corsa per i playoff, agli ospiti, in testa alla graduatoria. All'andata vittoria dei toscani per 2 a 1. 15:14

La gara sarà arbitrata dal signor Maurizio Mariani di Aprilia. 15:13

Nell'ultimo turno, ko interno per i ferraresi contro il Pordenone mentre l'Empoli ha pareggiato col Pescara al ''Castellani''. 15:15

FORMAZIONE SPAL (3-5-2): Berisha - Tomovic, Vicari, Ranieri - Strefezza, Missiroli, Esposito, Mora, Sernicola - Paoloschi, Di Francesco. A disposizione: Thiam, Gomis, Segre, Okoli, Spaltro, Dickmann, Viviani, Asencio, Floccari, Tumminello, Seck. 15:26

FORMAZIONE EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli - Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi - Ricci, Stulac, Haas - Bajrami - La Mantia, Mancuso. A disposizione: Pratelli, Terzic, Crociata, Nikolaou, Matos, Olivieri, Moreo, Zurkowski, Damiano, Pirrelli, Viti, Cambiaso. 15:30

Marino sceglie Di Francesco in tandem offensivo con Paloschi, poi Sernicola sugli esterni con Strefezza; Missiroli in mediana. Dionisi ritrova diversi titolari: Bajrami sulla trequarti, Fiamozzi e Casale in difesa; Mancuso-La Mantia in attacco. 15:34

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 15:47

Squadre in campo agli ordini di Mariani: padroni di casa in maglia biancazzurra, ospiti in completo nero. 16:01

1' INIZIA SPAL-EMPOLI! Primo pallone giocato da La Mantia. 16:01

2' Fallo ai danni di Ricci sull'out mancino: occasione per gli ospiti. 16:02

3' Berisha allontana il traversone con i pugni. 16:03

5' Contatto tra La Mantia e Tomovic, timide proteste dell'attaccante, ignorate dall'arbitro. 16:05

6' La Mantia spizza per il taglio di Mancuso, fermato in posizione di fuorigioco. 16:07

8' STULAC! Destro dalla lunga distanza, Berisha smanaccia, poi Mancuso è anticipato in corner. 16:08

9' La Spal spreca una ripartenza interessante con Paloschi, che serve male verso Mora. 16:10

11' Strefezza salta tre avversari, la sfera viene scaricata a Sernicola che sventaglia direttamente oltre la linea di fondo. 16:12

12' Da destra e sinistra, cross di Strefezza, taglio di Sernicola: uscita di Brignoli in anticipo. 16:13

14' Proteste di Marino per la decisione di Mariani di fischiare un fallo di Strefezza ai danni di Parisi. 16:15

15' Battuta di Stulac a mezza altezza, Tomovic non rischia e concede il calcio d'angolo. 16:16

17' Cross a rientrare di Strefezza, qualche apprensione per la difesa toscana. 16:17

19' AMMONITO STREFEZZA: entrata ai danni di Parisi. 16:20

21' Appena tre punti nelle ultime quattro per la Spal mentre l'Empoli è in serie utile da 16 gare. 16:23

23' Buon intervento difensivo di Ranieri, che evita anche il corner. 16:23

24' AMMONITO ANCHE PARISI: trattenuta di maglia a Strefezza. 16:24

24' GOL ANNULLATO ALLA SPAL! Tomovic pesca Paloschi che batte Brignoli ma l'attaccante è in posizione di offside. 16:25

25' COLPO DI TESTA DI LA MANTIA! Risponde l'Empoli con lo stacco del centravanti che termina a lato non di molto. 16:26

26' BAJRAMI! La Mantia appoggia al trequartista, sinistro dal limite deviato in corner. 16:27

27' GOl! Spal-EMPOLI 0-1! Rete di Mancuso. Ospiti in vantaggio: Ricci lancia in campo aperto Mancuso, il quale si accentra e fulmina Berisha con un potente sinistro da fuori area.



28' Tredicesimo gol stagionale per Mancuso. 16:29

29' I padroni di casa provano a reagire immediatamente: Sernicola non arriva per poco alla deviazione. 16:30

30' VICARI SALVA LA SPAL! Empoli vicinissimo al raddoppio con La Mantia che scappa a Tomovic e salta Berisha in uscita: chiusura provvidenziale del difensore a porta vuota. 16:31

32' Baricentro alto dell'Empoli che mette Di Francesco in fuorigioco. 16:33

34' Destro di Sernicola murato da un avversario. 16:35

36' Cross di Strefezza completamente fuori misura, direttamente oltre la linea di fondo. 16:37

37' ALTRO PERICOLO PER LA SPAL! Vicari sbaglia, La Mantia e Mancuso attaccano l'area ma il numero 19 ospite controlla male la sfera. 16:38

39' Colpo di testa di Haas su un pallone a campanile, para Berisha. 16:40

41' Possesso prolungato dell'Empoli, poi l'azione si conclude con un fallo in attacco di Parisi. 16:42

42' Soffre la retroguardia ferrarese, che è costretta a fare gli straordinari per fermare Fiamozzi. 16:44