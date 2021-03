LIVE LECCE - CHIEVO 4-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori13:42

Benvenuti alla diretta del match tra Lecce e Chievo, valido per la ventottesima giornata del campionato di Serie B.13:42

Sfida interessante tra due squadre in piena zona play-off e con ambizioni da promozione diretta.13:44

La squadra di Corini non si nasconde: viene da undici punti conquistati nelle ultime cinque partite. 13:45

Il Chievo vuole dimenticare in fretta lo scivolone con il Vicenza.13:45

4-3-1-2 per il Lecce: Gabriel - Gallo, Meccariello, Lucioni, Maggio - Bjorkengren, Hjulmand, Majer - Henderson - Coda, Pettinari.13:46

4-2-3-1 per il Chievo: Semper - Mogos, Rigione, Vaisanen, Renzetti - Viviani, Obi - Canotto, Garritano, Di Gaudio - De Luca.13:47

Confermata in blocco la squadra che ha vinto contro la Reggiana: Henderson ancora dietro alla coppia Coda-Portinari, Dermaku e Listkowski tornano disponibili ma si accomodano in panchina. Quattro novità rispetto all'ultima uscita in casa Chievo: tra queste Vaisanen preferito a Gigliotti al centro della difesa, si cambia anche modulo.13:55