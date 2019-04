Stadio Via del Mare Sabato 13 Aprile 2019 ore 15:00

Lecce - Carpi è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie B 2018/19.

La partita è in programma il giorno 13 aprile alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare.

Attualmente Lecce si trova 2° in classifica con 54 punti (frutto di 15 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte); invece il Carpi si trova 18° in classifica con 25 punti (frutto di 6 vittorie, 7 pareggi e 17 sconfitte).

Lecce ha segnato 56 gol e ne ha subiti 40; il Carpi ha segnato 30 gol e ne ha subiti 55.

La partita di andata Carpi - Lecce si è giocata il 2 dicembre 2018 e si è conclusa 0-1.

In casa Lecce ha fatto 34 punti (10 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Carpi ha totalizzato 11 punti (3 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Pescara, Cosenza e Cremonese ottenendo 6 punti grazie a 2 vittorie, 0 pareggi e 1 sconfitta.

Il Carpi nelle ultime 3 partite ha affrontato Crotone, Benevento e Padova ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita la Cremonese perdendo 2-0 mentre Il Carpi ha incontrato Padova vincendo 2-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Liverani è Andrea La Mantia con 15 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Fabrizio Castori è Fabrizio Poli con 3 gol.

La classifica completa della Serie B.

Dove vedere Lecce-Carpi

Lecce-Carpi si può seguire live qui su Virgilio Sport a partire dalle 15:00 (mezz'ora prima) del 13 aprile.

