Benvenuti allo Stadio Piercesare Tombolato di Cittadella per la sfida tra Cittadella e Ascoli, gara valevole per la 33esima giornata del campionato di Serie B.13:42

I padroni di casa sono noni in classifica con 42 punti in classifica, due in meno della Sampdoria che occupa l’ultimo posto della zona play-off. I veneti nelle ultime 4 giornate hanno ottenuto tre pareggi e un successo sul campo della Reggiana.13:31