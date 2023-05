Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: San Nicola

Città: Bari

Capienza: 58270 spettatori13:31

Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta scritta di Bari-Reggina, gara valida per la 37esima giornata di Serie B.13:31

I padroni di casa hanno a disposizione due risultati su tre per essere certi del terzo posto. Sono cinque, infatti, i punti che distanziano i pugliesi dal Sudtirol quarto in classifica, che è in svantaggio nello scontro diretto. La squadra di Michele Mignani è reduce da un ottimo momento, visto che non perde da quasi due mesi e ha collezionato tre vittorie e altrettanti pareggi nelle ultime sei partite.13:54

Deve difendere l'ottavo posto, l'ultimo buono per qualificarsi ai playoff, e provare a conquistare il settimo, invece, la Reggina, che a 180 minuti dalla fine della regular season mantiene un solo punto di vantaggio su Pisa, Venezia e Ascoli, mentre due sono quelli che la tengono davanti al Modena. Nell'ultimo turno, la squadra di Inzaghi è tornata alla vittoria battendo il Como, dopo un periodo di tre giornate senza successi.13:42

FORMAZIONI UFFICIALI - Il Bari si schiera in campo con un 4-3-1-2: Caprile; Pucino, Vicari, Di Cesare, Ricci; Maita, Benali, Bellomo; Folorunsho; Esposito, Cheddira. A disposizione: Frattali, Antenucci, Botta, Morachioli, Zuzek, Scheidler, Mazzotta, Ceter, Molina, Benedetti, Dorval, Mallamo.13:44

FORMAZIONI UFFICIALI - La Reggina si schiera in campo con un 3-5-2: Contini; Loiacono, Terranova, Gagliolo; Pierozzi, Fabbian, Crisetig, Hernani, Di Chiara; Strelec, Canotto. A disposizione: Aglietti, Colombi, Bouah, Galabinov, Ricci, Camporese, Lombardi, Liotti, Rivas.13:46

Tutti a disposizione per Mignani, ad eccezione di Maiello. Il tecnico del Bari opta per un cambio in difesa rispetto all'ultimo turno, schierando Ricci e non Mazzotta sulla corsia sinistra. Rivoluzione a centrocampo, dove oltre a Maiello, resta fuori anche Benedetti, che parte dalla panchina. Insieme al confermato Maita, spazio dunque a Benali e Bellomo, con Folorunsho che torna titolare sulla trequarti. Una modifica anche in attacco, dove a far coppia con Cheddira sarà Esposito, con Antenucci pronto a subentrare.13:49

Diverse defezioni, invece, per Inzaghi, che deve rinunciare a tre squalificati pesanti come Cionek, Menez e Majer, oltre a Bondo, convocato dalla nazionale francese Under 20. Terranova comanderà la difesa, mentre Camporese finisce in panchina. A centrocampo torna titolare capitan Crisetig, al fianco dei confermati Fabbian ed Hernani. Un cambio anche nel tandem offensivo, che sarà composto da Strelec e Canotto, mentre Rivas parte inizialmente fuori.13:53

Quasi tutto pronto allo Stadio San Nicola di Bari. Tra pochi minuti l'arbitro Daniele Minelli darà il via al match.13:55