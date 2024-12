Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Dino Manuzzi

Città: Cesena

Capienza: 23860 spettatori14:34 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Cesena-Cosenza, match valido per la 17a giornata di Serie B.14:34

Il Cesena arriva dalla sconfitta per 1-0 con il Bari, così come il Cosenza, sconfitto per 0-1 dal Frosinone.14:36

Formazione CESENA (3-4-2-1): Klinsmann - Curto, Prestia, Mangraviti - Ceesay, Calò, Francesconi, Donnarumma - Antonucci, Berti - C. Shpendi.14:38

Formazione COSENZA (3-5-2): Micai - Venturi, Hristov, Caporale - Ricciardi, Florenzi, Kouan, Kourfalidis, Ricci - S. Mazzocchi, Zilli.14:41

Panchina Cesena: Adamo, Bastoni, Celia, Chiarello, Ciofi, Hraiech, Mendicino, Piacentini, Pieraccini, Pisseri, Tavsan, Van Hooijdonk.14:44

Panchina Cosenza: Camporese, Ciervo, D'Orazio, Dalle Mura, Fumagalli, Martino, Mauri, Rizzo Pinna, Sankoh, Sgarbi, Strizzolo, Vettorel.14:45

Le scelte di Mignani: confermatissimo Shpendi in avanti, sostenuto da Antonucci e Berti. A centrocampo Calò con Francesconi. Dietro ecco Curto, Prestia e Mangraviti.14:46

Le scelte di Alvini: giocano Mazzocchi e Zilli avanti, mentre a centrocampo Florenzi e Kourfalidis coadiuveranno Kouan in cabina di regia. Gioca Venturi con Hristov e Caporale dinanzi a Micai.14:47

Cesena e Cosenza tornano ad affrontarsi in Serie BKT a oltre 24 anni di distanza (ultimo match nel giugno 2000, 3-3 il finale); dopo avere vinto due delle prime quattro sfide (1N, 1P) contro i calabresi, i romagnoli hanno strappato soltanto un successo in tutte le successive 12 gare (5N, 6P) nel torneo: quello per 3-0, in casa, nel gennaio 1999.14:49