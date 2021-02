LIVE BRESCIA - CHIEVO 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori17:04

Il Brescia ospita il Chievo Verona in questa ultima sfida della domenica di Serie B, con il fischio di inizio anticipato alle ore 18.00.17:04

Una sfida che vede in palio tre punti fondamentali per entrambe le squadre, per motivi diametralmente opposti: le Rondinelle vogliono allontanare la zona play out, gli scaligeri con una vittoria andrebbero al secondo posto in solitaria.17:05

Il Brescia ha perso le ultime tre sfide di Serie B contro il Chievo, restando a secco di reti in ciascun match del parziale, dopo aver subito solo una sconfitta nelle precedenti sei gare del torneo cadetto contro i veneti (3V, 2N).17:06

Sono ufficiali le formazioni del match: BRESCIA che si schiera con il 4-3-1-2, Joronen - Mateju, Mangraviti, Chancellor, Pajac - Bisoli, Labojko, Bjarnason - Jagiello - Aye, Donnarumma.17:28

A disposizione del BRESCIA: Martella, Papetti, van de Looi, Ghezzi, Skrabb, Andrenacci, Fridjonsson, Ragusa, Karacic.17:29

La formazione del CHIEVO VERONA: 4-4-2 per Aglietti, Semper - Mogos, Rigione, Leverbe, Cotali - Romagnoli, Palmiero, Obi, Garritano - Margiotta, Djordjevic.17:32

A disposizione del CHIEVO VERONA: Seculin, Pavlev, Viviani, Canotto, Ciciretti, Di Gaudio, De Luca, Fabbro, Giaccherini, Väisänen, Renzetti, Zuelli.17:34

Clotet conferma il tandem di attacco Aye - Donnarumma, alle loro spalle uno tra Bjarnason e Jagiello. In difesa Mangraviti preferito a Papetti, Pajac a Martella.17:37

Aglietti opta per il turnover per far riposare i suoi, Cotali prende il posto di Renzetti, Garritano e Romagnoli sulle fasce per Ciciretti e Canotto. In attacco, la coppia é Djordjevic - Margiotta, con De Luca e Fabbro in panchina.17:39

Dirige il match l'arbitro Antonio Di Martino.17:40

1' INIZIA BRESCIA - CHIEVO VERONA! Primo pallone per i i gialloblù.18:02

1' Subito Chievo in avanti, cross di Mogos deviato in angolo da Labojko: primo corner del match.18:02

2' MARGIOTTA! Corner di Palmiero, taglio sul primo palo della punta che con il destro manda sul fondo.18:03

3' Risposta immediata del Brescia, Labojko dal limite costringe Semper alla parata in tuffo.18:03

4' Cross di Garritano, Chancellor di testa quasi beffa Joronen: palla che termina di poco alta sopra la traversa.18:04

5' Buoni ritmi in questo inizio di partita, Brescia che ragiona con il pallone, Chievo piú verticale per le punte.18:06

6' Scontro aereo tra Mateju e Cotali, fallo del terzino del Chievo che arriva in ritardo sull'avversario.18:07

7' Nel Brescia è Jagiello a muoversi sulla trequarti, Bjarnason a sinistra e Bisoli alla destra di Labojko nel rombo di centrocampo.18:09

8' Garritano si inserisce sulla sinistra, chiusura di Chancellor in angolo: salgono le torri del Chievo.18:10

9' Batti e ribatti nell'area del Brescia, alla fine Chancellor calcia lontano per evitare problemi.18:10

10' Controllo alla Ibrahimovic di Djordjevic, la punta del Chievo stoppa un pallone molto alto e fa ripartire il contropiede dei suoi.18:12

11' Applausi da Clotet per Aye che ha fermato sul fondo Palmiero, guadagnando anche il calcio di rinvio.18:12

13' Rimessa lunga di Mogos, Bjarnason sul primo palo anticipa Djordjevic, con la punta pronta per la torre in area.18:14

14' Brescia molto aggressivo, fallo di Bisoli su Cotali: punizione dalla trequarti per i gialloblu.18:15

15' Parte il contropiede del Brescia, corpo a corpo tra Bjarnason e Leverbe, con il difensore ospite a guadagnare la rimessa laterale.18:16

16' Bella sfida tra Garritano e Mateju: cross dell'esterno, il terzino mette in corner.18:17

17' Un rimpallo favorisce la fuga solitaria di Aye: il francese entra in area ma viene recuperato da Rigione, la punta costretta ad arretrare.18:18

18' Palla persa di Bertagnoli, l'esterno del Chievo non ancora entrato in partita.18:19

19' Ripartenza del Chievo, Garritano per Djordjevic che cerca il tacco per Margiotta: l'ex Lazio non colpisce bene il pallone, favorendo il ritorno di Chancellor.18:21