Per la Juve Stabia Piscopo e Mosti a supportare Adorante. Leone e Buglio in mezzo al campo, sulle fasce Baldi e Floriani. Bellich, Ruggero e Rocchetti proteggono Thiam.14:57

Henry preferito a Brunori per l'attacco del Palermo per questa partita, Di Francesco, Blin e Insigne dietro di lui.14:58

Fotografie di rito per le 2 squadre ed è tutto pronto per il calcio d'inizio.15:03

8'

Azione prolungata del Palermo che prima con Diakitè e poi con Blin crossa in aerea in cerca di una deviazione vincente. L'azione si interrompe per un fallo in attacco di Henry.15:12