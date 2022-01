LIVE PISA - FROSINONE 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Allo stadio Adriatico di Pescara tutto pronto per Pisa-Frosinone, diciannovesima giornata di Serie B.14:34

Si torna in campo dopo la lunga sosta invernale causa covid: i nerazzurri vogliosi di difendere la vetta della classifica affrontano i ciociari, sconfitti nell'ultima trasferta di campionato contro il Monza.14:37

4-3-3 per il Frosinone: Ravaglia - Zampano, Gatti, Szyminski, Cotali - Lulic, Ricci, Garritano - Canotto, Ciano, Zerbin. A disp.: Minelli, Palmisani, Maiello, Casasola, Haoudi, Cicerelli, Boloca, Barisic, Tribuzzi, Manzari, Kalaj, Novakovich.16:09

D'Angelo si affida alla coppia Marsura-Masucci con Siega a supporto. Toure in mediana affiancato da Marin e Mastinu.16:17

Lancio per Canotto, fermato in fuorigioco.16:18

5'

OCCASIONE FROSINONE! Zecchin in profondità per Ciano, Leverbe in anticipo rischia l'autorete, Nicolas tocca oltre il palo.16:20