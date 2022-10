Match che va in scena allo Stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella. Squadra ospitante che apre le porte di casa alla SPAL del neo-ingaggiato Daniele De Rossi, al debutto da allenatore tra i professionisti. Gara che si gioca in terra veneta, tra due formazioni che non centrano entrambe la vittoria dalla 5^ giornata: trionfo contro il Frosinone per il Citta di Gorini, e 3 punti per la SPAL ai danni del Venezia di Javorcic. Granata ed Estensi che si incontrano in una posizione ravvicinata della classifica, entrambi a 9 punti totali, ed occupano rispettivamente il posto 15^ e 14^ del Campionato.13:30