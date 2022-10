Benvenuti alla diretta di Cosenza-Genoa, gara valida per il 9° turno del campionato di Serie B. 13:13

Il match del ''San Vito-Marulla'' mette di fronte due compagini che si trovano in zona playoff: padroni di casa a quota 11 punti, ospiti con 15 punti all'attivo. 13:14

Nel turno precedente, pesante ko per i calabresi nel derby contro la Reggina mentre i liguri hanno pareggiato a reti bianche contro il Cagliari. 13:17

Dionisi è senza lo squalificato Martino ma recupera Nasti, che giocherà in attacco con Butic; alle spalle D'Urso, Larrivey in panca. Blessin recupera Badelj per la panchina; Coda terminale offensivo con Jagiello, Aramu e Gudmundsson sulla trequarti. 13:50