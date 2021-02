LIVE COSENZA - REGGINA 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

E’ tutto pronto allo Stadio San Vito - Barulla per il derby tra Cosenza e Reggina, posticipo che chiude la ventitreesima giornata di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. Marinelli della sezione di Tivoli.20:05

Tre lunghezze separano le squadre in classifica: i padroni di casa hanno raccolto finora 22 punti, 25 sono quelli raccolti dalla Reggina. La gara di andata è terminata a reti bianche.20:05

La squadra di Occhiuzzi è reduce dai pareggi consecutivi ottenuti con Spal e Cosenza. Trotta guiderà il reparto avanzato, sostenuto da Carretta e Tremolada. In panchina anche Mbakogu. 20:26

Del Prato rischia con un appoggio di testa verso Nícolas. L'estremo difensore si rifugia in corner.21:06

Il tiro dalla bandierina non causa pericoli. 21:06

Edera cerca i saltatori in area: la retroguardia di casa allontana la minaccia.21:07

7'

RIGORE PER LA REGGINA! Folorunsho riceve da Rivas e viene steso in area da Corsi. Marinelli non ha dubbi e indica il dischetto.21:11