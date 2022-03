LIVE CROTONE - FROSINONE 2-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16547 spettatori18:05

Un Crotone alla ricerca di punti salvezza ospita il Frosinone, con gli ospiti in piena lotta play off.18:05

Allo Scida dunque un crocevia importante per le due squadre, soprattutto per i Pitagorici: in caso di sconfitta, le possibilità di salvezza si farebbero sempre piú difficili.18:06

Sono ufficiali le formazioni del match: Crotone con il 3-4-1-2, Festa - Cuomo, Golemic, Nedelcearu - Mogos, Estevez, Awua, Schnegg - Kone - Maric, Mulattieri.18:09

A disposizione del CROTONE: Kargbo, Schirò, Cangiano, Canestrelli, Sala, Calapai, Vulic, Giannotti, Borello, Marras, Saro, Nicoletti.18:11

La formazione del Frosinone: 4-3-3 per gli ospiti, Minelli - Zampano, Gatti, Barisic, Cotali - Ricci, Rohden, Lulic - Cicerelli, Novakovich, Canotto.18:09

A disposizione del FROSINONE: Ravaglia, Stampete, Brighenti, Tribuzzi, Manzari, Haoudi, Bozic, Kalaj, Oyono, Zerbin, Marciano, Boloca.18:12

Modesto opta per la doppia prima punta con Maric e Mulattieri, Koné agirá alle loro spalle. Estevez e Awua in mediana.18:14

Grosso con Novakovich da prima punta, Canotto e Cicerelli ai suoi lati. Ricci da regista con Rohden e Vulic ai suoi lati.18:15

Il Crotone ha vinto le ultime quattro partite casalinghe contro il Frosinone in Serie B; i rossoblù hanno raggiunto una serie di cinque successi consecutivi contro una singola avversaria nella competizione solamente contro il Modena tra il 2004 e il 2010.18:15

Dirige il match l'arbitro Matteo Gariglio.18:16

1' INIZIA CROTONE - FROSINONE! Primo pallone per i locali.18:30

1' Locali con la classica maglia rossoblu, Frosinone cin completo bianco.18:30

2' Canotto a steso da Awua, punizione per il Frosinone e richiamo per il centrocampista entrato duro sull'avversario.18:32

3' Koné si lancia sulla fascia, ottima chiusura di Gatti che obbliga il trequartista a ritornare sui suoi passi.18:33

4' Lancio per Mulattieri, attento Minelli in uscita: Crotone che cerca di allungare la difesa ospite.18:33

5' Ritmi che non si alzano, partita bloccata in questi primi minuti.18:35

6' Cotali anticipa secco Mogos e riparte, contropiede con Zampano che mette al centro: palla bloccata da Festa.18:36

8' Fermato in offside Maric, funziona la linea difensiva alta del Frosinone.18:38

9' CANOTTO! Palla persa di Cuomo, Novakovich serve l'esterno che, a tu per tu con Festa, calcia alto!18:39

10' ANCORA CANOTTO! Conclusione al volo per l'esterno, Festa respinge con i pugni!18:40

11' AWUA! Partita che sembra essersi accesa, conclusione dalla distanza del mediano con Minelli che allontana in tuffo!18:40

12' Ci prova anche Koné, palla che colpisce Cotali e arriva a Maric: tiro cross della punta che si perde a lato.18:42

13' CALCIO DI RIGORE PER IL CROTONE! Lancio di Mogos per Maric, il portiere sbaglia i tempi dell'uscita e stende la punta!18:43

15' GOL! CROTONE - Frosinone 1-0! Rete su Rigore di Mirko Marić. La punta incrocia con il sinistro, Minelli intuisce ma non arriva sulla sfera.



Guarda la scheda del giocatore Mirko Maric18:45

16' Frosinone che si ritrova a rincorrere il Crotone, rigore netto nato da una errata uscita di Minelli su Maric.18:45

18' La squadra di Grosso sembra aver subito il contraccolpo psicologico del vantaggio pitagorico, faticano gli ospiti nella reazione.18:48

19' ANCORA CROTONE! Punizione di Estevez, palla sui piedi di Nedelcearu che calcia di potenza: blocca a terra Minelli.18:49

21' CANOTTO! Tiro cross dell'esterno, Festa respinge su Nedelcearu che mette in corner.18:51

22' Angolo Frosinone: su un rimpallo Ricci mette in porta, Schnegg da pochi passi allontana.18:51

23' Zampano con il sinistro al volo dalla distanza, palla alta sopra la traversa.18:51

24' Zampano trova il fondo, Schnegg mette in angolo: Frosinone che ora spinge con continuità.18:54

25' Frosinone che non riesce a sfruttare i palloni da fermo, allontana Mogos.18:55

26' AMMONITO Benjamin Kone. Fallo in pressing del centrocampista, giallo per lui. 18:56

28' Lancio per Mulattieri, Minelli non sbaglia l'uscita e allontana con il piede.18:58

29' Contropiede Crotone, Koné porta palla ma sbaglia il passaggio finale per Maric.18:58

29' Schnegg su Canotto in area, si lamenta la punta ma Gariglio dice che si puó continuare.18:59

30' Fuorigioco di Cicerelli, ancora nervoso il Frosinone ancora nervoso dopo il precedente non fischio di Gariglio.19:00

31' Koné svirgola in area, Festa in uscita alta blocca il pallone.19:00

32' Cross di Mogos, spazza Maric sul secondo palo dove Schnegg non arriva.19:02

33' AMMONITO Vladimir Golemić. Fallo su Novakovich, giallo per il difensore e punizione dalla trequarti per il Frosinone. 19:03

34' Punizione di Lulic troppo lunga per Gatti, palla che si perde sul fondo.19:04

35' AMMONITO David Schnegg. intervento duro su Cicerelli, si lamenta il Frosinone per il mancato vantaggio. 19:05

37' Ritmi ora molto alti che portano a molti errori di fraseggio da parte di entrambe le squadra.19:06

38' Cross basso di Cotali che si perde sul fondo, si scusa il terzino con i compagni per l'errore.19:08

40' Frosinone che ora spinge con continuità, faticano gli ospiti a trovare peró l'occasione del pareggio.19:10

41' Chiusura di Gatti che riparte palla al piede, fallo di Mulattieri sul forte centrale degli ospiti.19:10

42' MULATTIERI! Cross di Mogos, colpo di testa della punta che Minelli blocca sulla linea!19:11

43' Estevez chiede la ammonizione per una simulazione in area di Canotto, Gariglio dice di giocare.19:13

44' AMMONITO Luigi Canotto. Arriva il giallo per simulazione all'esterno che era ancora caduto in area. 19:14

45' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI CROTONE - FROSINONE! 1-0 il risultato parziale.19:16

Crotone in vantaggio grazie al rigore di Maric, fischiato per il fallo di Minelli in uscita sulla punta.19:16

Frosinone che ha faticato nella reazione, Canotto il piú pericoloso ma sempre pronto Festa a negargli la gioia del gol.19:17

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI CROTONE - FROSINONE!19:29

47' Cross basso di Zampano, allontana Estevez: partito forte il Frosinone.19:31

48' MOGOS! Contropiede Crotone, conclusione dell'esterno deviata in angolo da Cotali.19:32

48' GOL! CROTONE - Frosinone 2-0! Rete di Vladimir Golemić. Sul corner di Estevez, colpo di testa in tuffo del difensore che si inserisce con i tempi giusti sul secondo palo.



Guarda la scheda del giocatore Vladimir Golemic19:33

49' Inizia nel migliore dei modi il secondo tempo del Crotone, nel peggiore per il Frosinone colpito su corner.19:34

50' A terra Mulattieri dopo un contrasto di gioco con Cotali: problemi alla spalla per la punta.19:35

51' Esce dal campo la punta, Crotone momentaneamente in dieci.19:35

52' Canotto prova a colpire in scivolata, palla per Novakovich che peró era in posizione di fuorigioco.19:37

52' Sostituzione CROTONE: esce Samuele Mulattieri, entra Augustus Kargbo.19:36

53' Non ce la fa Mulattieri, problema al polso e non alla spalla: dentro Kargbo.19:37

55' Frosinone ora tutto nella metá campo del Crotone, con i locali che aspettano per ripartire.19:39

56' Rischia molto Zampano su Koné, che lo aveva quasi anticipato al limite dell'area: lascia continuare Gariglio.19:41

58' CICERELLI! Cross basso di Rohden, conclusione di prima intenzione del fantasista con Nedelcearu che riesce a salvare in angolo!19:42

59' Crotone che non si limita a difendersi ma prova anche le ripartenze, possesso palla ora dei pitagorici che obbliga il Frosinone nella propria metá campo.19:44

60' MOGOS! Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione potente dell'esterno: blocca Minelli.19:45

61' Sostituzione FROSINONE: esce Marcus Rohdén, entra Daniel Boloca.19:46

62' Sostituzione FROSINONE: esce Karlo Lulić, entra Alessio Zerbin.19:46

62' Sostituzione FROSINONE: esce Emanuele Cicerelli, entra Alessio Tribuzzi.19:47

63' Zampano lanciato in profondità, ottima ancora la chiusura di Nedelcearu.19:47

64' TRAVERSA DI ZERBIN! Destro a giro del neo entrato, Festa é battuto ma il legno gli nega la gioia del gol!19:48

65' Una scossa per il Frosinone che ora si butta tutto in attacco, Grosso con il 4-2-3-1 decisamente offensivo.19:49

66' MIRACOLO DI FESTA! Sigli sviluppi di un angolo, Gatti da due passi prova il guizzo vincente, respinta del portiere!19:51