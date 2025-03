Grazie per aver seguito pazientemente la diretta! Cordiali saluti!! Alla prossima!!!21:29

Termina a reti inviolate un primo tempo equilibrato e caratterizzato da una grande intensità. L’occasione più pericolosa della prima parte di gara è sui piedi di Lasagna, che si fa respingere la sua conclusione in diagonale da Christensen. Lo stesso copione si verifica più o meno nella ripresa, con lo stesso numero 15 che spreca quella che è forse l’opportunità più promettente.21:26

Cambio a centrocampo per la Salernitana. Esce Lorenzo Amatucci ed entra Lilian Njoh.21:23

Cambio di esterni per la Salernitana. Esce Tommaso Corazza ed entra Franco Tongya.21:22

Cross di Dorval da sinistra e Novakovich sfiora la traversa di testa, pur trovandosi in fuorigioco.21:21

Cross di Cerri dalla destra per Corazza, che non riesce a raggiungere il pallone.21:20

Giallo per il Bari. Ammonito Andrea Favilli per aver steso Amatucci.21:19

Cross di Dorval e Oliveri non riesce a prendere il pallone, che viene protetto da Corazza.21:13

Cambio in attacco per il Bari. Esce Kevin Lasagna ed entra Andrea Favilli.21:12

Cambio per il Bari. Esce l'esterno Costantino Favasuli ed entra il trequartista Gaston Pereiro.21:11

Cambio a centrocampo per la Salernitana. Esce Federico Zuccon ed entra Stefano Girelli.21:10

Giallo per il Bari. Ammonito Raffaele Maiello per un duro intervento ai danni di Amatucci.21:07

Problemi di crampi per Zuccon.21:06

Cambio sulla trequarti per la Salernitana. Esce Daniele Verde ed entra Jason Reine-Adelaide.21:02

Su calcio d'angolo Lasagna si trova a tu per tu col portiere, ma mette fuori.20:58

Cambio a centrocampo per il Bari. Esce Ahmad Benali ed entra Andrea Oliveri.20:55

Cambio in attacco per il Bari. Esce Nicholas Bonfanti ed entra Andrija Novakovich.20:50

Cambio a centrocampo per il Bari. Esce Mattia Maita ed entra Raffaele Maiello.20:50

Grande azione di Maggiore, che entra in area e tenta di servire Lasagna, che viene rimontato.20:48

Grande azione di Verde, che non riesce però a concludere.20:45

Zuccon vince un contrasto con Benali in area avversaria, si gira e prova la conclusione, che viene respinta da Radunovic.20:42

Gran contropiede del Bari, con Lasagna che, lanciato sulla destra, tenta l'assist per Bonfanti, ma il passaggio è fuori misura.20:40

Sul corner Verde prova la conclusione direttamente in porta, che viene respinta dal portiere.20:39

Lunga fuga di Soriano, che entra in area e prova la conclusione, che viene deviata in angolo.20:39

Corazza prova l'imbucata per Verde, che si fa rimpallare il tiro.20:35

Giallo per il Bari. Ammonito Mattia Maita per una trattenuta ai danni di Zuccon che stava ripartendo.20:17

Cross teso di Bonfanti da sinistra per Lasagna, che non giunge sul pallone.20:15

Punizione di Verde, respinta della difesa, Soriano la mette dentro, il pallone giunge a Corazza, che calcia di prima intenzione, trovando la respinta d'istinto di Radunovic. Sulla ribattua Cerri, in posizione di fulrigioco, si fa respingere la conclusione dal portiere avversario.19:58

Favasuli entra in area dalla destra, supera Corazza e prova a mettere in mezzo un pallone, che viene deviato in corner.19:54