LIVE PORDENONE - VENEZIA 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Guido Teghil

Città: Lignano Sabbiadoro

Capienza: 5000 spettatori14:00

Al Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro tutto pronto per Pordenone-Venezia, diciottesima giornata di Serie B.14:00

Derby triveneto tra le due squadre, divise da un solo punto in classifica: i ramarri tentano il sorpasso sugli arancioneroverdi, vogliosi di tornare al successo dopo cinque turni di campionato (4N).12:57

Ecco le formazioni. Pordenone con il 4-3-1-2: Perisan - Vogliacco, Camporese, Barison, Chrzanowski - Zammarini, Calo, Scavone - Mallamo - Ciurria, Diaw. A disp.: Bindi, Passador, Foschiani, Misuraca, Musiolik, Magnino, Banse, Butic, Secli, Bassoli, Berra, Rossetti.13:52

4-3-1-2 anche per il Venezia: Lezzerini - Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro - Fiordilino, Vacca, Crnigoj - Aramu - Johnsen, Forte. A disp.: Pomini, St Clair, Svoboda, Felicioli, Taugourdeau, Ala-Myllymaki, Bjarkason, Capello, Bocalon, Karlsson, Di Mariano, Esposito.13:15

Tesser conferma la coppia Ciurria-Diaw con Mallomo a supporto, Camporese e Chrzanowski novità in difesa, Scavone mezzala preferito a Rosseti.13:17

Zanetti ritorna al 4-3-1-2 con Aramu alle spalle di Johnsen-Forte; chance in mediana per Crnigoj, capitan Modolo di nuovo a disposizione in difesa, l'esperienza di Molinaro sull'out di sinistra. I nuovi acquisti Ala-Myllymaki e Sebastiano Esposito in panchina.13:13

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta da Di Martino.13:51

1' INIZIA Pordenone-Venezia, palla ai padroni di casa.14:00

3' Fasi di studio in avvio, le due squadre si affrontano sulla mediana.14:03

5' Destro di Zammarini sul fondo ma il gioco era fermo per un fallo di Mallamo su Vacca.14:04

7' Possesso degli arancioneroverdi, pressing alto dei ramarri.14:07

8' Ciurria controlla in area, destro spazzato da Ceccaroni.14:08

9' Tentativo al volo di Scavone dal limite, tiro ampiamente a lato.14:08

12' Aramu lavora palla per l'inserimento di Fioridilino, Vogliacco è ben posizionato.14:12

14' Cross di Molinaro, Chrzanowski svirgola, Vogliacco evita il corner.14:14

15' Lancio per Johnsen, Perisan in uscita bassa arriva prima, Camporese lo travolge.14:15

16' Perisan a terra, gioco fermo per qualche istante.14:15

17' Traversone di Zammarini, Modolo allontana di testa.14:16

19' Azione prolungata dei neroverdi, conclusione rasoterra di Calo, a lato.14:20

21' Scontro tra Vacca e Ciurria, ha la peggio il centrocampista arancioneroverde, gioco nuovamente interrotto.14:25

23' Vacca fatica a rialzarsi, problemi al ginocchio, entra in campo la barella.14:25

25' SOSTITUZIONE VENEZIA. Vacca non ce la fa a continuare, Zanetti inserisce Taugourdeau.14:25

27' La gara si mantiene tatticamente equilibrata, ancora nessuna occasione da registrare.14:27

28' Traversone di Mazzocchi, Camporese anticipa Forte, primo angolo della partita.14:28

28' OCCASIONE VENEZIA! Corner di Taugourdeau, spizzata di Ceccaroni, zampata di Forte, miracolo di Perisan con i piedi.14:29

30' Colpo subito da Crnigoj, gioco spezzettato.14:30

32' Mazzocchi punta l'area dalla destra, triplicato, non passa.14:32

32' RIGORE PORDENONE! Erroraccio di Lezzerini con i piedi, Diaw gli ruba palla, il portiere lo stende, Di Martino indica il dischetto.14:33

32' AMMONITO Lezzerini per il fallo da rigore.14:34

34' GOL! PORDENONE-Venezia 1-0! Rigore di Diaw. Lezzerini spiazzato, Diaw perfetto dagli 11 metri.



36' Arancioneroverdi colpiti alla prima occasione, per la quarta gara di fila, tentano di reagire.14:38

39' Forte lamenta una trattenuta in area di Chrzanowski, Di Martino fa proseguire.14:40

40' Cross di Mazzocchi, girata di Johnsen, alta.14:40

42' Fiordilino al limite per Forte, controllo sbagliato, Camporese libera.14:43

44' OCCASIONE VENEZIA! Punizione di Aramu, Mazzocchi la rimette in mezzo, colpo di testa di Forte in torsione, Perisan guarda la palla sfilare ad un soffio dal palo lontano.14:44

45' Quattro minuti di recupero.14:45

45'+1' Crnigoj sfonda in area, destro centrale, facile preda di Perisan.14:45

45'+2' Forcing degli arancioneroverdi, ramarri arroccati.14:47

45'+4' Rimessa lunga di Molinaro, destro dai 20 metri di Taugourdeau, Perisan si accartoccia sulla sfera.14:49

45'+4' FINE PRIMO TEMPO. Pordenone-Venezia 1-0, sblocca Diaw dal dischetto.14:49

Gara equilibrata per lunghi tratti: Perisan compie un miracolo su Forte (vicinissimo al gol anche in un'altra occasione), Lezzerini regala il rigore con una sciocchezza colossale, Diaw - a segno per la sesta gara di fila - realizza dal dischetto l'unico tiro in porta dei neroverdi. Infortunio per Vacca.14:55

Tesser può dirsi soddisfatto del risultato e dell'attenzione difensiva, meno per la scarsa mole di gioco offensivo; Zanetti deve lavorare sulla testa dei suoi, colpiti nell'unica occasione per l'ennesima volta in stagione, possibili gli innesti dei nuovi acquisti Ala-Myllymaki e Sebastiano Esposito.14:55

46' SOSTITUZIONE PORDENONE. Vogliacco rimane negli spogliatoi, spazio a Berra.15:06

46' COMINCIA LA RIPRESA. Pordenone-Venezia 1-0, manovra degli arancioneroverdi.15:06

47' Aramu serve la sovrapposizione di Mazzocchi, Perisan agguanta in presa.15:07