LIVE PORDENONE - TERNANA UNICUSANO 0-2 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Guido Teghil

Città: Lignano Sabbiadoro

Capienza: 5000 spettatori12:36

Benvenuti alla diretta di Pordenone-Ternana, gara valida per l'8° turno di Serie B. 12:36

La sfida del ''Teghil'' oppone i padroni di casa, alla ricerca della prima vittoria, agli ospiti, i quali navigano poco sopra la zona playout. 12:38

Arbitra il match il signor Daniele Minelli di Varese. Al Var Ghersini. 12:39

Nel turno precedente, prima della sosta, ko interno per i neroverdi contro il Vicenza mentre i rossoverdi sono stati sconfitti dalla Cremonese fuori casa. 12:40

FORMAZIONE PORDENONE (3-4-1-2): Perisan - Camporese, Barison, Sabbione - El Kaouakibi, Pasa, Zammarini, Kupisz - Pinato - Pellegrini, Cambiaghi. A disposizione: Bindi, Stefani, Mensah, Petriccione, Tsadjout, Magnino, Valietti, Butic, Chrzanowski, Sylla, Falasco, Perri. 13:57

FORMAZIONE TERNANA (4-2-3-1) Iannarilli - Defendi, Sorensen, Capuano, Martella - Proietti, Palumbo - Partipilo, Falletti, Furlan - Donnarumma. A disposizione: Kontek, Celli, Mazzocchi, Capone, Paghera, Krapikas, Ghiringhelli, Peralta, Pettinari, Agazzi, Boben, Mazza. 13:38

Rastelli sceglie Pellegrini e Cambiaghi in attacco, con Pinato alle spalle; in panchina pronto Tsadjout, out Folorunsho. Lucarelli, alle prese con diverse defezioni, preferisce Donnarumma a Pettinari di punta, con la batteria di trequartisti composta da Partipilo, Falletti e Furlan. 13:42

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 13:43

Squadre in campo agli ordini di Minelli: padroni di casa in casacca neroverde, ospiti in completo bianco. 14:00

1' INIZIA PORDENONE-TERNANA! Primo pallone giocato da Donnarumma. 14:01

1' La formazione di Lucarelli fraseggia sulla corsia mancina. 14:03

3' Partipilo in profondità per Falletti, destro deviato in corner! 14:04

5' Scatto di Cambiaghi sul lancio di Pasa, Iannarilli esce e evita il pericolo. 14:06

6' Falletti restituisce il servizio a Partipilo, sinistro di prima intenzione che trova la definazione di Barison in calcio d'angolo. 14:07

7' Insiste la Ternana a destra, cross di Defendi allontanato dalla difesa di casa. 14:08

9' AMMONITO PASA: fallo su Falletti. 14:10

10' GOL! Pordenone-TERNANA 0-1! Rete di Donnarumma. Ospiti in vantaggio: sventagliata di Palumbo, colpo di testa di Furlan per il destro vincente di Donnarumma sotto misura.



12' Donnarumma tenta il colpo al volo: giocata difficile, pallone largo sul fondo. 14:13

13' GOL! Pordenone-TERNANA 0-2! Rete di Falletti. Raddoppio degli ospiti: Partipilo controlla e serve il taglio di Falletti che entra in area e batte Perisan.



14' Uno-due micidiale della formazione umbra! L'undici di Rastelli deve recuperare il doppio svantaggio. 14:17

16' I rossoverdi continuano a spingere, in particolare sull'out di destra sul binario Defendi-Partipilo. 14:18