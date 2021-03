LIVE EMPOLI - PORDENONE 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Carlo Castellani

Città: Empoli

Capienza: 19795 spettatori16:20

l'Empoli ospita il Pordenone in questo infrasettimanale di Serie B: i toscani vogliono la vittoria per provare l'allungo sulle inseguitrici, i Ramarri cercano il successo con la capolista per dare una sterzata ad un momento difficile.16:20

Undici i risultati utili per i toscani, una sola vittoria nelle ultime 10 per i neroverdi, alle prese anche con emergenza Covid che stava per mettere in dubbio lo svolgersi della partita.18:02

Il Pordenone è imbattuto contro l’Empoli in Serie B, senza aver subito nemmeno un gol: due vittorie e un pareggio.18:08

Sono ufficiali le formazioni del match: EMPOLI che si schiera con il 4-3-1-2, Brignoli - Fiamozzi, Casale, Romagnoli, Parisi - Zurkowski, Stulac, Haas - Bajrami - Mancuso, Olivieri.18:14

A disposizione dell'EMPOLI: Furlan, Terzic, Crociata, Matos, Moreo, La Mantia, Sabelli, Ricci, Damiani, Pirrello, Nikolaou, Cambiaso.18:13

La formazione del PORDENONE: 5-3-2 per Tesser che schiera Perisan - Falasco Camporese, Stefani, Chrzanowski - Zammarini, Scavone, Rossetti - Mallamo, Biondi - Musiolik.18:20

A disposizione del PORDENONE: Bindi, Fasolino, Del Savio, Secli, Foschiani, Turchetto, Samotti.18:16

Dionisi opta per la coppia Mancuso - Olivieri, panchina per La Mantia; a centrocampo tanta qualità con Zurkowski e Haas ad accompagnare Stulac, Bajrami trequartista. In difesa Parisi Fiamozzi preferito a Sabelli.18:18

Pordenone che si presenta al Castellani senza ben 13 giocatori, squadra obbligata per Tesser che schiera un coperto 4-3-2-1, in attacco Mallamo e Biondi a sostegno di Musiolik.18:21

Dirige il match l'arbitro La Penna.18:20

1' INIZIA EMPOLI - PORDENONE! Primo pallone per gli ospiti.19:00

1' Pordenone con la difesa a tre, Biondi a destra e Falasco a sinistra: Tesser che schiera i suoi con il 5-3-2.19:01

2' Subito in avanti l'Empoli, tutto il Pordenone chiuso nella propria metà campo.19:03

4' Angolo per l'Empoli, Fiamozzi mette in mezzo, respinge Stefani.19:04

5' Pordenone che prova a farsi vedere in avanti con Mallamo, chiude con facilità Casale.19:05

6' AMMONITO Nicola Falasco. Trattenuta del difensore su Olivieri, che gli era scappato sulla fascia. Primo giallo del match. 19:07

6' ESPULSO Nicola Falasco! Secondo giallo immediato per il terzino che deve aver detto qualcosa di troppo a La Penna. 19:08

8' Piove sul bagnato per il Pordenone, che dovrà affrontare praticamente tutta la partita in inferiorità numerica per l'espulsione di Falasco.19:08

9' Tesser chiede ai suoi di posizionarsi a quattro in difesa, con Biondi costretto nel ruolo i terzino.19:10

10' Cross di Haas, respinge ancora Stefani: assedio dell'Empoli.19:10

11' A terra Camporese, colpito da una pallonata al volto: si ferma il gioco al Castellani.19:10

12' Perisan controlla l'uscita della sfera sul cross di Zurkowski: si riparte dalla rimessa dal fondo per l'Empoli.19:12

14' Cross di Parisi, Zammarini mette in out: regge il muro difensivo del Pordenone.19:15

15' Rossetti stende Zurkowski, punizione dalla trequarti per l'Empoli.19:16

16' Chrzanowski in chiusura in scivolata su Fiamozzi, il polacco evita anche l'angolo mandando in rimessa laterale.19:16

17' Mancuso finta il tiro e cerca il taglio di Stulac, chiude Stefani.19:18

18' Angolo per l'Empoli: Fiamozzi al centro, uscita alta di Perisan.19:18

19' Leggerezza di Casale, Musiolik si inserisce alla ricerca del pallone é anticipato da Brignoli.19:19

20' Conclusione di Bajrami deviata da Camporese, Perisan rincorre il pallone ed evita l'angolo.19:19

21' Cross di Chrzanowski, Brignoli in anticipo su Musiolik: Pordenone che prova anche a ripartire, non solo a difendere il pareggio.19:21

23' Buon momento del Pordenone, i Ramarri in inferiorità numerica stano comunque occupando la metà campo dell'Empoli.19:23

24' Punizione per il Pordenone: pallone rapido per Biondi, il cross dell'esterno é bloccato da Brignoli.19:23

25' Bajrami falloso su Mallamo: non sta funzionando il pressing dell'Empoli contro il buon palleggio dei neroverdi.19:25

26' Zurkowski cerca Olivieri in profonditá, ottima chiusura di Stefani che guadagna anche la rimessa dal fondo.19:27

27' AMMONITO Marco Olivieri. Giallo alla punta che con una trattenuta ferma la ripartenza di Rossetti. 19:28

29' Ci prova ancora Bajrami, palla che termina lontana dalla porta di Perisan.19:29

30' AMMONITO Leonardo Mancuso. La punta si getta su un pallone vagante in area, colpendo Perisan: La Penna estrae immediatamente il giallo. 19:30

31' BAJRAMI! Terza conclusione del fantasista che sfiora il palo dal limite, con Perisan battuto.19:31

32' AMMONITO Leo Štulac. Intervento in ritardo su Biondi, altro giallo per l'Empoli. 19:33

34' Dionisi inverte Haas e Zurkowski, il tecnico cerca nuove soluzioni per scardinare la difesa del Pordenone.19:35

35' Cross di Parisi, respinge Perisan: Bajrami cerca la conclusione al volo, colpendo in pieno Rossetti.19:35

37' STULAC! Conclusione di prima intenzione dal limite, palla alta sopra la traversa.19:37

38' Empoli che continua a spingere ma fatica a creare problemi a Perisan, nessuna conclusione tra i pali per i toscani.19:38

39' Rossetti lamenta un tocco di mano di Romagnoli in area: La Penna é molto vicino e fa segno di poter continuare.19:39

40' Angolo di Bajrami, stacca bene Romagnoli che peró non riesce ad impattare con forza il pallone.19:41

41' Proteste anche per l'Empoli per un tocco di mano su conclusione di Stulac, La Penna fa segno che anche in questo caso si puó continuare.19:42

42' Chrzanowski cerca il lancio lungo per Musiolik, isolatissimo in avanti.19:43

43' OCCASIONE PER MANCUSO! Ripartenza di Bajrami, scarico sulla punta che calcia dal limite: palla di poco a lato.19:43

44' Altro contropiede dell'Empoli, Olivieri scarica su Haas che calcia di potenza: chiude Camporese.19:45

45' Punizione di Stulac, la palla colpisce in pieno la barriera.19:46

45'+1' Un minuto di recupero.19:46

45'+2' FINSICE IL PRIMO TEMPO DI EMPOLI - PORDENONE! Partita ancora bloccata sullo 0-0.19:47

Regge il fortino del Pordenone, in piena emergenza Covid e in 10 uomini per l'espulsione di Falasco al 7´: Empoli che sta spingendo senza peró creare vero pericoli a Perisan.19:48