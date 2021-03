LIVE MONZA - REGGIANA 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori14:55

Benvenuti allo stadio Brianteo dove oggi si affronteranno per la 29esima giornata del campionato di Serie B il Monza e la Reggiana.14:55

Il Monza è secondo in classifica ma deve riscattare la sconfitta contro la Reggina per resistere agli assalti delle inseguitrici: Brocchi dovrà rinunciare allo squalificato Bellusci, Barberis, Gytkjaer e soprattutto Balotelli, fermato da una lesione al retto femorale.15:06

La Reggiana invece arriva da tre sconfitte consecutive e un punto nelle ultime quattro. Mister Alvini dovrà rinunciare a Libutti, squalificato per l'espulsione di Cremona, Rozzio e Gyamfi. Emergenza in difesa dunque.15:03

Brocchi schiera il Monza con il solito 4-3-3: Lamanna; Donati, Scaglia, Pirola, Carlos Augusto; Frattesi, Scozzarella, Armellino; D’Errico, Diaw, Mota Carvalho.19:07

Alvini schiera la Reggiana con il 4-2-3-1: Venturi; Kirwan, Ajeti, Espeche, Yao; Varone, Del Pinto; Laribi, Radrezza, Lunetta; Ardemagni.19:08

1' SI COMINCIA.19:06

6' Avvio molto blando di gara: il Monza ha il possesso e fa gioco, la Reggiana invece si chiude con un baricentro molto basso.19:09

8' Prima occasione per il Monza: Mota spizza di testa una punizione dalla destra, la palla sfila sul secondo palo.19:10

9' Seconda chance per il Monza, seconda chance per Mota: carabola in area, Mota si gira e calcia al volo dall'altezza del rigore ma la sfera termina alta.19:12

11' Ancora Mota, ancora alto. Cross dalla destra di D'Errico, l'attaccante anticipa tutti di testa ma è impreciso.19:13

12' GOL DEL MONZA! Carlos Augusto firma la terza rete in campionato. Mota scappa via sulla sinistra ed entra in area, viene contrastato da una selva di gambe e il rimpallo capita sul mancino del brasiliano che batte un tiro secco che trova l'1-0.



18' Mota è scatenato ruba palla e offre la sfera a Frattesi che però dai 25 calcia in maniera molto storta.19:20

21' Buona trama sulla destra della Reggiana, la palla arriva in maniera rocambolesca ad Ardemagni che però non riesce a calciare da buona posizione.19:23

28' Armellino sfiora il raddoppio per il Monza: potente tracciante dai 30 metri che sibila il palo. Pregevole conclusione per il centrocampista brianzolo.19:31

34' Il Monza continua a imporre il proprio gioco: la Reggiana si deve rifiugiare per due volte in pochi istanti in calcio d'angolo per resistere alla pressione.19:36

36' Tiro-cross da punizione di Scozzarella, Venturi ingannato un po' dal vento respinge per un nuovo calcio d'angolo.19:38

37' Sul successivo calcio d'angolo Diaw riesce a saltare più in alto di tutti, ma la sfera finisce sopra la traversa.19:39

39' Frattesi si incunea palla al piede tra le linee avversarie: ci prova di sinistro ma la conclusione finisce molto alta.19:42

45' Bella percussione di Diaw ma il suo tiro finisce alto.19:47

45' FINE PRIMO TEMPO. All'Intervallo il Monza è avanti 1-0 con la rete di Carlos Augusto al 12'.19:48

Il Monza comanda il gioco ma, nonostante la mole di azioni, è in vantaggio di solo una rete. La Reggiana si dimostra una squadra in difficoltà: non ha mai tirato in 45'.19:50