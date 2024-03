Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Giuseppe Sinigaglia

Città: Como

Stadio: Giuseppe Sinigaglia
Città: Como
Capienza: 13602 spettatori

Benvenuti alla diretta della partita della 30^ giornata di Serie B, si affrontano Como e Pisa.13:03

Il Como arriva dalla sconfitta esterna maturata con la Cremonese per 2-1, mentre il Pisa è reduce dalla vittoria interna per 1-0 sulla Ternana.13:04

Formazione COMO (4-2-3-1): Semper - Iovine, Goldaniga, Odenthal, Ioannou - Braunoder, Bellemo - Gioacchini, Verdi, Da Cunha - Gabrielloni.13:32

Formazione PISA (4-2-3-1): Loria; -Barbieri, Canestrelli, Caracciolo, Beruatto - Veloso, Marin - Arena, Touré, Mlakar - Moreo.13:33

Panchina Como: Ballet, Barba, Cassandro, Chajia, Curto, Cutrone, Fumagalli, Nsame, Piombino, Rispoli, Sala, Solini.13:34

Panchina Pisa: Bonfanti, Calabresi, D'Alessandro, De Vitis, Esteves, Hermansson, Leverbe, Masucci, Nicolas, Piccinini, Sala, Tramoni.13:35

Le scelte di Roberts: panchina per Cutrone, c'è Gabrielloni nel ruolo di punta, supportato da Gioacchini, Verdi e Da Cunha, out per squalifica Strefezza.13:36

Le scelte di Aquilani: anche in questo caso spazio al 4-2-3-1 con Moreo unica punta, alle sue spalle Arena, Tourè e Mlakar.13:37

1' Inizia il primo tempo di COMO-PISA!14:02

2' GOL! COMO-Pisa 1-0! Rete di Alessandro GABRIELLONI! L'attaccante del Como viene innescato in maniera precisa da Verdi su corner e di testa batte un incolpevole Loria.



5' Palla filtrante di Gabrielloni per Gioacchini che anticipa Loria e viene abbattuto: per l'arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore per il Como.14:06

7' In seguito ad una revisione al VAR, il direttore di gara torna sui suoi passi e revoca il calcio di rigore al Como.14:08

10' GOL! COMO-Pisa 2-0! Rete di Alessandro BELLEMO! Disastro della difesa del Pisa con Marin che in maniera sciagurata passa un brutto pallone a Loria prendendolo in controtempo, la palla tocca il palo e sulla respinta Bellemo arriva per primo e segna il raddoppio.



14' Splendida palla in profondità di Verdi per Gabrielloni che viene però anticipato da un'ottima uscita di Loria.14:15