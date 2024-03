La FeralpiSalò occupa il penultimo posto in classifica con 27 punti. Due vittorie e tre sconfitte nelle ultime cinque partite, nell’ultimo turno ha battuto il Modena in trasferta per 3-2. La zona salvezza dista sette punti.13:40

Il Parma è invece saldamente in testa alla classifica con 62 punti, a +5 dal Venezia secondo. Nell’ultimo turno la squadra di Pecchia ha sconfitto il Brescia per 2-1.13:40

FORMAZIONI UFFICIALI: La FeralpiSalò scende in campo con il 3-5-2: Pizzignacco – Bergonzi, Pilati, Martella – Letizia, Kourfalidis, Fiordilino, Di Molfetta, Tonetto – Manzari, Butic. A disposizione: Giudici, Dubickas, Krastev, Liverani, Zennaro, Ceppitelli, Hergheligiu, Volpe, Attys, La Mantia, Pietrelli. All. Zaffaroni.13:44

Il Parma deve a fare a meno dello squalificato Di Chiara, sostituito da Zagaritis. Circati per Balogh al centro della difesa, Cyprien per Estevez in mediana, Bernabe per Benedyczak sulla trequarti sinistra.13:53