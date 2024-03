Benvenuti alla diretta di Sudtirol-Cremonese, gara valida per il 30° turno di Serie B. 22:21

Il match del ''Druso'' oppone i padroni di casa, che hanno un vantaggio di 5 punti sulla zona playout, agli ospiti, chiamati a rispondere al Venezia per riprendersi il 2° posto. 22:26

Ko per gli altoatesini a Spezia nell'ultima giornata, terzo successo di fila per i lombardi nel derby contro il Como. 22:31

Valente è senza lo squalificato Tait ma ritrova Arrigoni; in attacco confermati Casiraghi e Odogwu, con la novità Ciervo. Stroppa conferma lo schieramento dell'ultimo turno con Vazquez e Coda coppia offensiva; Zanimacchia e Sernicola esterni di centrocampo. 13:58

All'andata, giocata allo ''Zini'' lo scorso 21 ottobre, vittoria del Sudtirol per effetto dell'autorete di Ravanelli. 23:16

Le fasi del riscaldamento sono terminate, tra pochi minuti il via alla gara. 13:59

Schieramenti in campo agli ordini di Ghersini: padroni di casa in casacca bianca con inserti rossi, ospiti in completo nero con bordi grigiorossi. 14:00