LIVE SPAL - ASCOLI 1-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Paolo Mazza

Città: Ferrara

Capienza: 12348 spettatori21:00

Benvenuti alla diretta scritta della partita tra SPAL e Ascoli, match di apertura della 34esima giornata di Serie B.21:00

L'Ascoli si schiera con la seguente formazione (4-3-1-2): Leali; Pucino, Brosco, Avlonitis, D’Orazio; Saric, Buchel, Caligara; Sabiri; Dionisi, Bajic. All. Sottil.21:02

La SPAL si schiera con la seguente formazione (4-3-1-2): Berisha; Dickmann, Okoli, Tomovic, Ranieri; Missiroli, Viviani, Segre; Valoti; Di Francesco, Floccari. All. Rastelli.21:02

Tra gli estensi la cura Rastelli ha dato i suoi frutti con 8 punti in quattro gare che hanno rilanciato le ambizioni promozione, ma salta agli occhi anche il lavoro di Sottil capace di riportare i marchigiani a sperare nella salvezza diretta. 4-3-1-2 per i biancazzurri con Valoti dietro a Di Francesco e Floccari in attacco, i bianconeri rispondono con un modulo speculare: davanti Sabiri alle spalle di Bajic e Dionisi.21:04

1' Si comincia! Primo pallone giocato dalla formazione di casa.21:02

3' Subito grande aggressività per la formazione biancazzurra che, in questi primi minuti, non lascia respirare la retroguardia ospite.21:05

6' Sottil continua a chiedere ai suoi di ragionare col pallone tra i piedi. La formazione marchigiana, appena in possesso, non butta mai la sfera.21:09

10' Primi dieci minuti di gioco in cui le squadre si stanno studiando attentamente. I due trequartisti, Valoti e Sabiri, devono ancora trovare le rispettive posizioni per rendersi pericolosi dietro le punte.21:12

13' Giocata da trascinatore di Ranieri sulla fascia sinistra che, dopo un dribbling, arriva sul fondo e mette in mezzo un pallone invitante per Segre. Ottima diagonale difensiva di D'Orazio a spazzare l'area di rigore.21:14

14' Cartellino giallo per la SPAL: ammonito Tomovic.21:14

15' Dionisi riconquista palla sulla trequarti e serve immediatamente in verticale Bajic: conclusione del bosniaco è facile preda di Berisha.21:16

17' BAJIC DI UN SOFFIO! Sabiri mette una palla sulla corsa per Saric, pronto a crossare da destra un pallone interessante in mezzo. In area di rigore si tuffa Bajic ma, nello scontro con Berisha, non riesce a segnare la rete dell'1-0. Ascoli vicinissimo al vantaggio.21:18

20' Quando riparte l'Ascoli sembra dare la sensazione di poter colpire pericolosamente una SPAL non messa perfettamente in campo.21:21

21' RASOIATA DI SABIRI! Grande occasione per il trequartista marocchino che, dentro l'area di rigore, scocca un destro violento a incrociare su cui si supera l'estremo difensore biancazzurra. Poi bravissimo Missiroli a spazzar via, in anticipo su Dionisi.21:23

24' LEALI COI GUANTONI! Si rivede in avanti anche la SPAL. Passaggio illuminante di Valoti dentro l'area di rigore per l'inserimento di Di Francesco. Conclusione di prima intenzione col sinistro, respinta in angolo da un attento Leali.21:25

26' GOL! SPAL-Ascoli 1-0! Rete di Valoti. Azione condotta splendidamente da parte di Missiroli che tocca dentro per Floccari. L'attaccante biancazzurro fa da sponda per l'inserimento di Valoti che, col destro a incrociare, non perdona Leali. Si sblocca la gara al Mazza.



Guarda la scheda del giocatore Mattia Valoti21:28

29' In difficoltà fisica Puccino che, in occasione della rete biancazzurra, si è infortunato. Il difensore casertano, però, rimane in campo nonostante il dolore.21:30

33' RIPARTENZA SPAL! Corre velocissima la squadra di Rastelli che, dopo un pallone recuperato da calcio d'angolo, è in superiorità numerica in contropiede. Di Francesco mette in porta Segre che di sinistro mette in seria difficoltà Leali: grande respinta del portiere ospite.21:35

36' L'Ascoli sembra davvero aver accusato il colpo dopo la rete del vantaggio biancazzurro. Fa fatica a ripartire la formazione ospite, soffrendo la manovra offensiva della squadra di Rastelli.21:37

39' Si sviluppa bene la trama offensiva dell'Ascoli. Sabiri appoggia fuori dall'area per l'accorrente Caligara: conclusione centrale con il destro.21:39

41' Prova a mettere in mezzo un pallone interessante Missiroli dalla sinistra: pallone che sorvola l'area di rigore e finisce fuori.21:42

42' GOL! Spal-ASCOLI 1-1! Rete di Sabiri. Da trequartista a trequartista: a Valoti risponde il fantasista dell'Ascoli. Dionisi scarica all'indietro per Bajic, trovando dall'altro lato D'Orazio che calcia col sinistro rasoterra. Pallone che arriva in area di rigore a Sabiri che, dal dischetto segna un rigore in movimento spiazzando Berisha.



Guarda la scheda del giocatore Abdelhamid Sabiri21:44

44' Sabiri prova l'eurogol dalla bandierina. Destro che viene toccato da Berisha provvidenzialmente sopra la traversa: traiettoria velenosissima del fantasista marchigiano.21:47

45' Segnalati due minuti di recupero dall'arbitro Giacomelli.21:47

45'+2' FLOCCARI COL DESTRO! Doppio dribbling dentro l'area di rigore per l'attaccante biancazzurro che, col sinistro, mette in seria difficoltà Leali: gran parata dell'estremo difensore dell'Ascoli.21:48

45'+3' Cartellino giallo per l'Ascoli: ammonito Buchel.21:49

45'+3' Finisce il primo tempo: SPAL-Ascoli 1-1.21:49

Partita vibrante al Paolo Mazza di Ferrara. Gara caratterizzata dalle fiammate di entrambe le formazioni e, soprattutto, dalle giocate dei trequartisti. Il destro di Valoti, servito in maniera splendida da Floccari, apre le danze; risponde, in chiusura di tempo, Sabiri che spiazza Berisha con una conclusione precisa da dentro l'area di rigore. Pareggio giusto tra due squadre decisamente in forma.21:51

46' Sostituzione Mattia Valoti Gabriel Tadeu Strefezza Rebelato21:04