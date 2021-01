LIVE EMPOLI - SALERNITANA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Carlo Castellani

Città: Empoli

Capienza: 19795 spettatori20:30

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Empoli - Salernitana, partita valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie B 2020 - 2021.20:30

Dopo la sosta, torna la Serie B con un grande incontro in programma. L’Empoli capolista, dopo la buona prestazione contro il Napoli in Coppa Italia, affronta la Salernitana terza in classifica, in cerca riscatto dopo due sconfitte di fila. Ad accendere la sfida di stasera poi è la vittoria del Cittadella: chi vince stasera si candida a pretendente ufficiale per la promozione in Serie A.20:33

Ecco dunque le scelte dei due allenatori, a cominciare dai padroni di casa dell'EMPOLI (4-3-1-2): Brignoli - Fiamozzi, Casale, Nikolaou, Parisi - Ricci, Stulac, Haas - Bajrami - La Mantia, Mancuso. A disposizione: Furlan, Viti, Pirrello, Zappella, Romagnoli, Terzic, Cambiaso, Zurkowski, Damiani, Matos, Morto, Olivieri. All. Alessio Dionisi.20:41

L'undici iniziale degli ospiti della SALERNITANA (4-4-2): Belec - Veseli, Aya, Gyomber, Lopez - Casasola, Dziczek, Coulibaly, Anderson - Tutino, Djuric. A disposizione: Adamonis, Bogdan, Mantovani, Kupisz, Iannoni, Schiavone, Barone, Cicerelli, Antonucci, Gondo, Giannetti. All. Riccardo Bocchini.20:42

Dopo la sconfitta a testa alta dalla Coppa Italia, Dionisi schiera la sua formazione titolare. Rispetto all'ultima sfida in cadetteria contro il Cosenza, un solo cambio: Nikolau al centro della retroguardia al posto di Romagnoli. Bajrami confermato alle spalle delle due punte. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.20:44

Non ci sarà l'allenatore Fabrizio Castori, in tribuna per squalifica; in panchina siederà il vice Bocchini. Con qualche novità in campo: in difesa c'è Veseli sulla fascia destra e Aya in mezzo al posto di Bogdan. A centrocampo, senza i due registi Capezzi e Di Tacchio assenti per squalifica, dentro il neoacquisto Coulibaly e Anderson sull’out di sinistra invece di Cicerelli. In avanti confermato il duo Tutino - Djuric. Squalificati: Capezzi, Di Tacchio. Indisponibili: nessuno.20:46

Sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino (TO) ad arbitrare la partita di stasera al Castellani. 20:47

I PRECEDENTI - Incontro numero 32 quella di stasera al Castellani contro la Salernitana. Il bilancio, nei 31 precedenti fin qui giocati, registra 13 vittorie azzurre, 8 pareggi e 10 successi campani. Parlando delle sole gare giocate al Castellani (16), sono 11 le vittorie empolesi, a fronte di 2 pareggi e 3 successi ospiti.20:50

CASTELLANI INVIOLATO - Gli azzurri sono l'unica squadra di questo campionato ancora imbattuti in casa dopo 18 giornate. I toscani non perdono al Castellani in match ufficiali dal 27 luglio scorso, 1-5 dal Cosenza in serie B, poi 10 partite giocate con score di 6 vittorie e 4 pareggi.20:53

Le squadre fanno il loro ingresso sul campo di gioco. Il terreno è in ottime condizioni, anche se il clima è molto rigido. Empoli con la tradizionale maglia azzurra, la Salernitana invece indossa la maglia bianca con inserti granata da trasferta. 21:00

1' FISCHIO D'INIZIO! E' cominciato il big match al Castellani! Primo pallone giocato dagli azzurri.21:03

2' Si fa avanti l'Empoli: pallone lavorato da Mancuso in area, serve Haas il quale vince una serie di rimpalli contro tre difensori e riesce a calciare, ma la palla termina sul fondo.21:05

3' LA MANTIA! Serie di scambi rapidi tra trequartista e attaccanti empolesi in avanti, dal limite poi ci prova La Mantia, ma c'è la deviazione di un difensore avversario.21:06

5' Altra verticalizzazione in avanti per la squadra toscana: Mancuso serve Ricci sulla trequarti e questi viene atterrato da Coulibaly. Calcio di punizione da posizione centrale per i padroni di casa. 21:08

6' Parte Stulac a calciare il piazzato: rincorsa lunga ma palla colpita male e alta di molto sopra la traversa avversaria.21:09

7' Casasola invita allo scatto in avanti Tutino con un passaggio lungo rasoterra per il compagno, ma c'è l'uscita bassa di Brignoli.21:10

9' Ancora Mancuso ad ispirare i suoi: si accentra dalla sinistra e pesca La Mantia in area, controlla la palla e calcia, ma Lopez copre il suo tentativo opponendosi.21:11

10' Primo cartellino giallo della partita per Anderson: intervento in ritardo su Fiamozzi. 21:12

11' Primi dieci minuti di gioco: grande dinamismo in campo ma è l'Empoli per ora ad attaccare con maggiore determinazione l'area avversaria.21:13

11' Giallo anche per Dziczek: fallo in ritardo su Nikolaou in uscita con la palla.21:14