Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori19:47 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta di Sampdoria-Cesena, gara valida per la 22' giornata del campionato di Serie B!19:47

Ritrovare la vittoria è l'obiettivo principale della Sampdoria, che non riesce a ottenere i tre punti addirittura dallo scorso 27 ottobre. L'arrivo di Semplici non ha portato i risultati sperati, dal suo insediamento sulla panchina blucerchiata l'ex tecnico di Spal e Cagliari ha ottenuto quattro pareggi e una sconfitta19:51

Anche il Cesena cerca una vittoria che manca da troppo tempo, precisamente dal 14 dicembre quando i bianconeri hanno battuto in casa per 2-1 il Cosenza. Per l'ultimo successo esterno bisogna tornare invece al 10 novembre, quando la squadra di Mignani ha superato il Cittadella al Tombolato19:53

Sfida ricca di gol nel match di andata, quando la Sampdoria ebbe la meglio al Manuzzi con un pirotecnico 5-319:54

La direzione di gara è affidata a Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Moro e Ricciardi e dal quarto ufficiale Ramondino. In sala Var ci sono invece Volpi e Guida19:56

FORMAZIONE UFFICIALE SAMPDORIA: i blucerchiati si schierano con un 3-5-2: Ghidotti - Riccio, Meulesteen, Veroli - Venuti, Bellemo, Yepes, Akinsanmiro, Beruatto - Coda, Pedrola20:00

FORMAZIONE UFFICIALE CESENA: gli emiliani rispondono con un 3-4-1-2: Klinsmann - Ciofi, Prestia, Mangraviti - Adamo, Bastoni, Calò, Donnarumma - Tavsan, Antonucci - Shpendi20:02

Le scelte di Semplici: davanti al portiere Ghidotti, i tre difensori sono Riccio, Meulesteen e Veroli. Venuti e Beruatto sugli esterni, con Bellemo, Yepes e Akinsanmiro che agiranno in mediana. Davanti il tandem composto da Coda e Pedrola20:05

Le scelte di Mignani: Ciofi, Prestia e Mangraviti il terzetto scelto dell'ex tecnico del Bari per difendere la porta di Klinsmann. Adamo e Donnarumma sullc corsie laterali, mentre in mediana ci sono Bastoni e Calò. Davanti Tavsan e Antonucci con Shpendi20:07

Squadre in campo a Marassi, è quasi tutto pronto per la prima gara di questa 22' giornata di Serie B!20:29

SI PARTE! È iniziata Sampdoria-Cesena, il primo possesso è dei blucerchiati!20:32

3' Possesso palla prolungato della Samp, Pedrola converge al limite dell'area ma scivola al momento della conclusione20:35

4' Va giù in area Akinsanmiro dopo un contrasto con Mangraviti, per Collu non c'è nulla20:37

5' Tentativo di Pedrola dal limite dopo una punizione respinta, pallone colpito malissimo dall'attaccante doriano20:37

8' GOL! SAMPDORIA-Cesena 1-0! Rete di Alessandro Pio Riccio! Cross delizioso di Coda per l'ottimo inserimento di Riccio che anticipa Adamo e in acrobazia impatta bene al volo. Bravo Klinsmann a respingere la prima conclusione, il portiere del Cesena però non può nulla sul tap in dello stesso Riccio che firma la rete del vantaggio blucerchiato!20:41

11' Ammonito Yepes, intervento irruento e in ritardo a centrocampo ai danni di Prestia20:43

15' In archivio il primo quarto d'ora, ritmi piuttosto bassi fin qui a Marassi20:47

17' Riparte il Cesena con Tavsan, il quale serve Antonucci sulla corsa ma il suo tiro viene smorzato20:50

20' Punizione battuta a sorpresa dal Cesena, Shpendi scatta al di là della difesa blucerchiata e impegna Ghidotti con un tiro sul primo palo. Collu ravvisa tuttavia la posizione irregolare dell'attaccante albanese20:53

21' Ancora Shpendi a giro dal limite, palla che non c'entra lo specchia20:53

24' OCCASIONE CESENA! Buona azione per vie centrali di Shpendi che premia l'inserimento di Antonucci, il suo tiro viene respinto di Ghidotti il quale è bravo anche a chiudere lo specchio sul tentativo di ribattuta di Tavsan!20:57

25' Ammonito Tavşan, fallo ai danni di Yepes20:57

25' RISPONDE LA SAMP! Verticalizzazione verso Coda, che da posizione un po' decentrata colpisce l'esterno della rete!20:58

31' GOL! Sampdoria-CESENA 1-1! Rete di Antonucci! Scatta sulla destra Ciofi, appoggio verso il centro per Antonucci che di prima intenzione batte Ghidotti con un preciso diagonale sul secondo palo!



32' Riparte ancora il Cesena, Shpendi arriva al limite dell'area ma viene chiuso dalla difesa blucerchiata21:05

34' Grande strappo centrale di Akinsanmiro, servizio verso Coda che da fuori area calcia alle stelle21:06

36' Bel cross al centro di Beruatto, nessun compagno arriva però sul pallone21:10

40' SI DIVORA IL VANTAGGIO IL CESENA! Shpendi lavora un buon pallone sulla sinistra, cross al bacio per Tavsan che di testa ruba il tempo a Beruatto ma manda incredibilmente alto!21:12