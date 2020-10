Dalla diretta testuale è tutto per oggi, appuntamento alla prossima partita!16:03

Nella prossima giornata, la Salernitana di Castori andrà a Vicenza, mentre il Pisa ospiterà una delle favorite nella corsa alla Serie A, il Monza di Berlusconi.16:03

La Salernitana centra la seconda vittoria consecutiva e si porta in testa alla classifica a pari punti (7) con il Cittadella, che ha pareggiato in casa del Cosenza. Ancora rimandata, invece, la prima vittoria stagionale del Pisa, che non avrebbe meritato sicuramente un risultato così duro.16:02

Una Salernitana molto concreta vince in modo netto tra le mura dell'Arechi. Nel primo tempo è il PIsa a fare la partita, ma sono i padoni di casa a sbloccarla al 27' con Tutino su lancio di Belec e grave disattenzione della difesa toscana. Belec salva i suoi più volte. Nella ripresa gli ospiti cercano di riprendere il possesso del gioco e ci riescono, ma, ancora una volta, è il cinismo della Salernitana a prevalere: 3 gol tra il 57' e il 71' ancora con Tutino e con una doppietta del subentrato Kupisz. Il Pisa riesce ad accorciare su rigore trasformato da Marconi, ma le distanze non possono essere colmate.16:00

90'+4' FINISCE QUI! Salernitana-Pisa 4-1.15:57

90' 4 minuti di recupero.15:52

89' Giallo anche per Anderson.15:53

87' Ammonito Luca Mazzitelli, ha trattenuto per la maglia un avversario.15:52

85' Sostituzione nella Salernitana: fuori Milan Đurić, dentro Niccolò Giannetti.15:48

85' Azione insistita del Pisa, la chiude Gucher con un destro a giro dalla mezzaluna: fuori di poco.15:48

82' GRANDE OCCASIONE PER SODDIMO! Tutto solo sulla sinistra, vicino alla porta, si coordina non benissimo e la palla finisce alta.15:45

81' GOL! Salernitana-PISA 4-1! RETE DI MICHELE MARCONI. Belec da una parte e pallone dall'altra.



15:44

81' Intanto nel Pisa esce Lisi e entra Andrea Meroni.15:44

80' CLACIO DI RIGORE PER IL PISA! Atterrato Gucher in area di rigore.15:43

78' Fuori il migliore in campo Tutino, dentro Anderson.15:41

78' Ancora cambio doppio nella Salernitana: fuori Cicerelli, dentro Mirko Antonucci.15:40

77' Sibilli va in anticipo di testa sul primo palo, su cross di Lisi.15:40

72' Si è arreso il Pisa, che sta subendo un'imbarcata.15:39

71' GOL! SALERNITANA-Pisa 4-0! RETE DI KUPISZ! Pallone in verticale per Tutino, pasticcio della difesa che non riesce a liberare e Kupisz riesce a calciare dai pressi dell'area piccola! Doppietta per lui!15:34

67' E' difficile per il Pisa reagire adesso, ha pagato più di quanto avrebbe meritato.15:33

63' GOL! SALERNITANA-Pisa 3-0! RETE DI TUTINO! Contropiede guidato da Schiavone, che serve Tutino sulla corsa, il quale stoppa e colpisce con un diagonale micidiale! Non si tuffa neanche Perilli.



15:27

61' Fuori Masucci, dentro Simone Palombi.15:25

61' Altro doppio cambio nel Pisa: fuori De Vitis, dentro Giuseppe Sibilli.15:24

57' GOL! SALERNITANA-Pisa 2-0! GOL DI TOMASZ KUPISZ! Numero di Tutino in area, che con uno stop spalle alla porta riesce a girarsi, viene anticipato, ma la palla finisce sui piedi di Kupisz che spara un missile sotto la traversa! Perilli non può nulla anche se il tiro era sul suo palo.15:24

54' Esce Belli ed entra Samuele Birindelli.15:19

54' Doppia sostituzione anche nel Pisa: fuori Siega, dentro Danilo Soddimo.15:16

54' Va altissimo Djuric e riesce a incornare, ma non a inquadrare lo specchio.15:16

51' OCCASIONE PISA! Marconi in terzo tempo colpisce di testa e riesce a dare sia potenza che precisione, ma Belec ha uno straordinario riflesso e salva sulla linea di porta!15:14

48' Ha riniziato forte il Pisa, ma senza impensierire Belec fin qui.15:11

46' SI RIPARTE!15:08

46' Poi esce Lombardi ed entra Tomasz Kupisz.15:08

46' Doppio cambio nella Salernitana: dentro Schiavone, fuori Capezzi.15:08

Nella ripresa gli uomini di D'Angelo continueranno con lo stesso atteggiamento tenuto nel primo tempo, nel quale hanno pagato l'unica disattenzione difensiva. In attacco le alternative dalla panchina sono il neoarrivato Palombi, Alberti e Sibilli; non c'è Vido. La Salernitana ha speso comunque tante energie e ci sarà da capire se accetterà che gli avversari facciano la partita, cercando il contropiede, oppure se tenterà di tenere il possesso. 15:07

All'Arechi è sicuramente il Pisa a iniziare meglio e a cercare il gol con maggiore insistenza. Al 27', nel momento di maggior sofferenza, quando il Pisa sembrava aver deciso di aumentare ulteriormente i giri del motore, è la Salernitana a trovare il gol del vantaggio con Tutino servito dal portiere Belec, su una grave disattenzione della retroguardia pisana. Dopo la rete gli uomini di Castori tirano verso la porta altre due volte, ma senza rendersi pericolosi, dopodiché il Pisa riprende il comando del gioco ma senza pareggiarla.14:53

45'+1' FINE DEL PRIMO TEMPO! Salernitana-Pisa 1-0.14:50

45' Un minuto di recupero.14:49

42' Si coordina Tutino da dentro l'area: Caracciolo decide di non deviare, saggiamente, e la palla finisce tra le braccia di Perilli.14:46

38' Punizione per la Salernitana dal limite, decentrata sulla sinistra: Capezzi prova a passare sotto la barriera, ma la colpisce.14:43

37' Destro di Marconi dal cuore dell'area: troppo centrale, la tiene Belec.14:41

36' Djuric prova la rovesciata in area, ma colpisce male e involontariamente serve Casasola sulla destra: tiro sul primo palo, ma blocca Perilli.14:40

35' Cross di prima intenzione di Gucher dalla destra, diventa quasi un tiro, ma Belec è ben posizionato sul primo palo.14:39

30' Continua a provarci il Pisa e a insistere con determinazione.14:36

27' GOL! SALERNITANA-Pisa 1-0! RETE DI GENNARO TUTINO! Ribaltamento di fronte micidiale della Salernitana, Belec trova Tutino con un lancio a scavalcare tutti, l'ala ex Napoli stoppa e a tu per tu con Perilli non sbaglia! Grande distrazione della difesa toscana, la Salernitana passa in vantaggio proprio nel momento in cui stava soffrendo.



14:44

26' Mischia in area della Salernitana, il Pisa insacca, ma era tutto fermo.14:30

25' GRAN DESTRO DI GUCHER! Angolo battuto corto, Gucher viene servito sul vertice sinistro dell'area e scarica il tiro: Belec ci arriva con una mano.14:30

21' Mazzitelli ha visto Belec fuori dai pali e ha provato a calciare in porta da centrocampo, senza però inquadrare lo specchio.14:25

19' Tutino serve bene Capezzi che si inserisce in area: aveva un angolo di tiro molto stretto, ma ha sparato altissimo.14:23

16' Fase un po' confusa del match.14:22

12' Belec aveva trovato un gran colpo di reni su incornata di Marconi da centro area, ma il gioco è stato fermato per offside di Siega.14:16

8' Corpo a corpo tra Djuric e Belli in area del Pisa: tutto regolare e corner per la Salernitana.14:12

6' Recupero palla del Pisa sulla trequarti avversaria, Gucher scarica il tiro dalla distanza, ma colpisce male con l'esterno destro.14:10

4' Ha iniziato con grande voglia il Pisa, Lisi sulla sinistra subito martellante.14:10

1' Subito proteste del Pisa per con contatto in area.14:04

1' FISCHIO D'INIZIO! Primo possesso per il Pisa.14:04

Lisi fa tutto da solo, progressione dalla sinistra, slalom ad accentrarsi e tiro col destro. Fuori di un paio di metri.14:13

Arbitra la partita il signor Davide Ghersini di Genova, coadiuvato dagli assistenti Imperiale e M. Rossi. Quarto ufficiale Maggioni.13:15

La Salernitana di Castori si presenta al rientro dalla pausa nazionali con 4 punti (pareggio con la Reggina in casa e vittoria esterna al Bentegodi) e un momentaneo 5° posto; il Pisa, invece, ha ottenuto due pareggi in due partite, prima con la Reggiana, poi con la Cremonese.13:43

Nel Pisa, assenti per "disagio nazionali" (per dirla con le parole di mister D'Angelo) in quanto finiti nel limbo della quarantena, Marin, Loria e Varnier. Fuori anche Vido, al suo posto Masucci. Chance per Benedetti al centro della difesa e per De Vitis in mediana, parte dalla panchina Soddimo. Nella Salernitana, tra i convocati, si rivede dopo un anno e mezzo Mantovani, out Gondo e Bogdan. Solo un cambio rispetto alla formazione che ha vinto fuori casa col Chievo: Lombardi al posto di Kupisz.13:39

Il Pisa risponde con un 4-4-2 così composto: Perilli - Belli, Benedetti, Caracciolo, Lisi - Mazzitelli, De Vitis, Gucher, Siega - Masucci, Marconi. A disposizione: Kucich, Colnago, Meroni, Masetti, Pisano, Birindelli, Soddimo, Palombi, Sibilli, Alberti.13:30

Vediamo le formazioni ufficiali. La Salernitana scende in campo con un 4-2-3-1 così composto: Belec - Casasola, Aya, Gyomber, Lopez - Di Tacchio, Capezzi - Lombardi, Tutino, Cicerelli - Djuric. A disposizione: Adamonis, Karo, Mantovani, Veseli, Baraye, Schiavone, Dziczek, Iannoni, Kupisz, Anderson, Antonucci, Giannetti.13:40

Benvenuti alla diretta testuale di Salernitana-Pisa, match valido per il 3° turno di Serie B!13:13