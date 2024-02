Manca poco all'inizio di Bari-Feralpisalò. Dopo la vittoria contro il Lecco, seconda gara di fila in casa per i pugliesi.13:12

Le scelte di Iachini: Puscas guida l'attacco, Menez e Sibilli a supporto. Benali, Edjouma e Maita in mediana. Dorval e Ricci i terzini.13:17

Le scelte di Zaffaroni: in avanti il tandem Butic-Dubickas, La Mantia e Manzari partono dalla panchina. Bergonzi e Felici sulle fasce.13:18

Il Bari potrebbe vincere due partite di fila in casa in Serie B per la prima volta da maggio 2018.13:19