Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ennio Tardini

Città: Parma

Capienza: 22885 spettatori13:26 Fonte: Gettyimages

Benvenuti alla diretta della partita della 25^ giornata di Serie B, si affrontano Parma e Pisa.13:26

Il Parma è reduce dalla vittoria esterna sul Cittadella maturata per 1-2, mentre il Pisa arriva dal trionfo interno con la Sampdoria per 2-0.13:27

Formazione PARMA (4-2-3-1): Chichizola - Delprato, Balogh, Circati, Coullibaly - Bernabè, Sohm - Man, Mihaila, Benedyczak - Bonny. 13:29

Formazione PISA (3-5-1-1): Nicolas - Calabresi, Caracciolo, Canestrelli - Barbieri, Tourè, Marin, Veloso, Esteves - Valoti - Torregrossa.13:30

Panchina Parma: Turk, Corvi, Osorio, Estevez, Charpentier, Colak, Hainaut, Partipilo, Camara, Hernani, Cyprien, Di Chiara. 13:30

Panchina Pisa: Loria, Leverbe, Hermannsson, Tramoni, Bonfanti, Mlakar, Beruatto, Masucci, Arena, Moreo, Piccinini, Barberis. 13:30

Le scelte di Pecchia: in panchina Di Chiara, giocano Delprato e Coulibaly sulle fasce. In avanti c'è Mihaila dal primo, spazio a Bonny per il ruolo di centravanti.13:31

Le scelte di Aquilani: difesa a tre con Marin invece che guiderà la regia in mediana. In attacco Valoti agirà alle spalle di Torregrossa, solo panchina invece per Barberis.13:33

Dopo la vittoria dell’andata (2-0), il Parma potrebbe vincere entrambe le gare di un singolo campionato contro il Pisa per la prima volta in Serie B; più in generale i ducali potrebbero vincere due gare di fila contro i toscani nella serie cadetta per la prima volta dal periodo compreso tra il 1947 e il 1948.13:33