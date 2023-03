Al Barbera il Palermo ospita il Modena nel tentativo di rientrare in zona play offa, ora distanti due lunghezze. Il Modena, con un solo punto di distanza rispetto ai siciliani, cercherà invece il sorpasso.19:37

Siciliani che vengono da cinque pareggi consecutivi, l'ultima vittoria a metà febbraio in casa contro la Reggina. Il Modena è reduce dalla vittoria di misura contro il Pisa dopo aver inanellato tre sconfitte consecutive.19:40

Nel Palermo coppia d'attacco formata da Soleri e Tutino. In difesa davanti a Pigliacelli gioca il trio formato da Mateju, Nedelcearu e Graves. Nel Modena ci sono Tremolada e Falcinelli a sostegno di Strizzolo in avanti, in mezzo al campo con Armellino, giocano Magnino e Gerli.19:45