Tiro cross di Falzerano, su quale si avventano Streng e Masini, entrambi in fuorigioco. L'arbitro annulla la rete.16:22

Cross rasoterra di Parigini per Novakovich che, disturbato da Bellusci, non riesce a controllare.16:20

Lo scontro diretto della scorsa stagiona giocato in terra marchigiana è terminato 0-0.15:48

I padroni di casa sono terz’ultimi in classifica con 28 punti all’attivo e nelle ultime 3 giornate hanno ottenuto solamente due pareggi.15:46

Benvenuti allo Stadio Cino e Lillo Del Duca per la sfida tra Ascoli e Lecco, gara valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie B.15:45

La partita è in programma il giorno 17 marzo alle ore 16:15 allo stadio Cino e Lillo Del Duca di Ascoli Piceno.

Arbitro di Ascoli - Lecco sarà Daniele Rutella. Al VAR invece ci sarà Antonio Di Martino.

Attualmente l'Ascoli si trova 18° in classifica con 29 punti (frutto di 6 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte); invece Lecco si trova 20° in classifica con 22 punti (frutto di 5 vittorie, 7 pareggi e 18 sconfitte).

L'Ascoli ha segnato 28 gol e ne ha subiti 35; Lecco ha segnato 27 gol e ne ha subiti 54.

La partita di andata Lecco - Ascoli si è giocata il 21 ottobre 2023 e si è conclusa 0-2.

In casa l'Ascoli ha fatto 15 punti (3 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte). Fuori casa Lecco ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte).

L'Ascoli nelle ultime 3 partite ha affrontato il Brescia, la Reggiana e la Sampdoria ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Lecco nelle ultime 3 partite ha affrontato Como, il Sudtirol e il Palermo ottenendo 0 punti.

L'Ascoli ha incontrato nell'ultima partita la Sampdoria perdendo 2-1 mentre Lecco ha incontrato il Palermo perdendo 0-1.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Pedro Mendes con 11 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Nicoló Buso con 6 gol.

Ascoli e Lecco si sono affrontate 3 volte in campionato. Nei precedenti match l'Ascoli ha vinto 3 volte, Lecco non ha mai vinto mentre non ci sono mai stati pareggi.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Ascoli Lecco Partite giocate 29 29 Numero di partite vinte 6 5 Numero di partite perse 13 18 Numero di partite pareggiate 10 6 Gol totali segnati 28 27 Gol totali subiti 35 54 Media gol subiti per partita 1.2 1.9 Percentuale possesso palla 43.8 46.4 Numero totale di passaggi 9729 10664 Numero totale di passaggi riusciti 6855 8089 Numero di tiri nello specchio per partita 107 124 Percentuale di tiri in porta 41.6 42.0 Numero totale di cross 617 642 Numero medio di cross riusciti 149 159 Duelli per partita vinti 1682 1582 Duelli per partita persi 1640 1496 Corner subiti 138 131 Corner guadagnati 129 156 Numero di punizioni a favore 456 358 Numero di punizioni concesse 485 418 Tackle totali 449 483 Percentuale di successo nei tackle 60.4 61.1 Fuorigiochi totali 43 41 Numero totale di cartellini gialli 82 76 Numero totale di cartellini rossi 9 1

