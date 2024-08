Da Salernitana - Cittadella é tutto, appuntamento alla prossima sfida di Serie B!22:34

90'+10' FINISCE SALERNITANA - CITTADELLA! 1-2 per i locali che riprendono la partita nel recupero!22:33

90'+8' AMMONITO Flavius David Daniliuc. Gaillo anche al difensore, l'autore del gol del pareggio. 22:31

90'+7' GOL! SALERNITANA - Cittadella 1-2! Autogol di Matteo Angeli. Sfait conclude male ma serve Simy che, controlla in area e batte con una precisa girata Kastrati. Decisiva la deviazione del difensore del Cittadella.



90'+5' Salernitana ora tutta in avanti per cercare la vittoria, caricata dal pubblico dell'Arechi.22:26

90'+3' GOL! SALERNITANA - Cittadella 1-1! Rete di Flavius Daniliuc. Il difensore sul secondo palo insacca un cross nato dagli sviluppi di una punizione dalla trequarti. Primo gol per lui in Italia.



90'+2' AMMONITO Francesco Amatucci: Contrasto duro per il mediano, altro giallo della partita. 22:24

90'+1' Nove minuti di recupero.22:22

90' BRAAF!Sinistro potente dalla distanza, palla sull'esterno della rete.22:22

89' AMMONITO Enrico Baldini. Giallo per perdita di tempo. 22:21

88' Cittadella che non vuole solo difendersi, Amatucci ferma la ripartenza di Ravasio.22:20

86' Bradaric ci prova dalla distanza, palla a lato.22:18

84' AMMONITO Andrés Tello. Fallo tattico del mediano che ferma il contropiede del Cittadella. 22:16

82' Salernitana che spinge ma non trova ancora varchi.22:16

80' Sfait prova subito a farsi vedere, conclusione dalla distanza bloccata da Kastrati.22:14

79' Sostituzione SALERNITANA: esce Diego Martín Valencia, entra Andres Emil Sfait.22:13

79' Sostituzione SALERNITANA: esce Lilian Njoh, entra Domagoj Bradarić.22:13

79' Sostituzione CITTADELLA: esce Federico Casolari, entra Enrico Baldini.22:12

79' Sostituzione CITTADELLA: esce Simone Rabbi, entra Andrea Magrassi.22:12

78' VALENCIA! Rovesciata in atra della punta, palla a lato.22:10

76' BRAAF! Conclusione dalla distanza, attento Kastrati sul suo palo!22:08

74' Braaf prova il triangolo in area con Simy, il passaggio dell'ariete é peró troppo profondo.22:07

71' Conclusione potente dalla distanza per verde, palla distante dalla porta di Kastrati.22:03

70' 4-4-2 molto offensivo per la Salernitana, con Martusciello che vuole il pareggio.22:02

69' Sostituzione SALERNITANA: esce Giulio Maggiore, entra Jayden Jezairo Braaf.22:02

66' TRAVERSA DI RABBI! Conclusione deviata della punta, Sepe é battuto, ma la palla finisce sul legno!21:59

64' Cooling break in campo, ascora squadre a bere in una calda notte campana.21:55

62' Punizione di Verde, palla alta sopra la traversa.21:54

61' Sostituzione CITTADELLA: esce Andrea Cecchetto, entra Mario Ravasio.21:54

61' Sostituzione CITTADELLA: esce Jacopo Desogus, entr Alessandro Salvi.21:54

60' AMMONITO Andrea Cecchetto. Giallo per il giovane che ha tardato ad uscire dal campo. 21:53

59' Verde conquista una buona punizione dal limite: gioco fermo per i problemi per Cecchetto.21:52

58' Cittadella che non abbassa il suo livello di aggressività, con Angeli sempre molto fisico su Simy.21:49

56' Sostituzione SALERNITANA: esce Yayah Kallon, entra Daniele Verde.21:49

56' Sostituzione CITTADELLA: esce Simone Branca, entra Andrea Tessiore.21:48

53' Kallon in velocità entra in area, la punta non riesce a crossare prima di terminare sul fondo. L'ex Verona rimane anche a terra per crampi.21:45

51' Cittadella che prova a difendersi con il pallone, cercando di lasciare meno la sfera sui piedi dei locali.21:44

48' Punizione per il Cittadella: Casolari al centro, Angeli al volo ma palla a lato.21:40

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO!21:37

46' Sostituzione SALERNITANA: esce Mamadou Coulibaly, entra Andrés Felipe Tello.21:37

La squadra ospite ha provato a colpire in contropiede, trovando anche una traversa, abbastanza fortunosa, con Carissoni.21:22

Cittadella in vantaggio grazie al gol di Rabbi sul bell'assist di Vita: dopo lo svantaggio, Salernitana che ha provato a respingere, impegnando Kastrati ma senza trovare il gol.21:21

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO! Salernitana - Cittadella 0-1, rete di Rabbi.21:20

45'+2' Salernitana che continua a spingere, Citta che peró non soffre.21:20

45'+1' Tre i minuti di recupero.21:19

45' MAGGIORE! La mezzala si sposta il pallone e calcia di potenza, Kastrati in angolo!21:17

43' Intervento di Masciangelo in area su Kallon, per Fourneau si puó continuare.21:15

42' Molto arrabbiato Kallon per i molti falli subiti in questo primo tempo.21:14

41' Annullato un angolo alla Salernitana, fuorigioco iniziale per Kallon.21:13

39' Continua a spingere la Salernitana, ennesimo angolo per i campani che peró non riescono a sfruttare le palle da fermo.21:13

38' Daniuliuc impegna Kastrati, azione comunque ferma per il fallo in attacco di Valencia.21:10

36' Cross morbido di Coulibaly, ancora attento Kastrati.21:07

35' Cross di Maggiore che cerca il solissimo Simy, deviazione in angolo che salva il Citta.21:08

32' AMMONITO Simone Branca. Intervento in ritardo su Amatucci. Giallo molto fiscale. 21:05

32' TRAVERSA CITTADELLA! Cross di Carissoni che Sepe legge malissimo, palla che trova il montante della porta.21:04

31' Kallon con il mancino non calcia ma prova il cross: respinge la difesa del Cittadella.21:02

29' Conclusione di Simy al volo, palla a lato. Salernitana che continua a spingere.21:00

26' Cooling break in campo, time out per I due allenatori.20:58

25' MIRACOLO DI KASTRATI! Su azione di angolo, Daniliuc devia a botta sicura, il portiere respinge in tuffo!20:57

23' AMMONITO Yayah Kallon. Giallo per proteste. 20:58

23' AMMONITO Mamadou Coulibaly. Allungo del mediano su Casolari, testone duro che merita il giallo. 20:55

23' Punizione corta per Amatucci, Kastrati con i pugni allontana.20:54

22' Problemi per Desogus, che é rimasto a terra: gioco momentaneamente fermo.20:53

20' AMATUCCI! Flipper in area del Cittadella, conclusione del mediano, palla deviata in angolo!20:51

19' Sta alzando la pressione la Salernitana, ma fino a questo momento Cittadella che sembra non soffrire.20:50

17' Angeli costretto al cambio maglia, sporca di sangue: Cittadella ora in dieci.20:47

15' Cittadella che non si sta risparmiando in quanto a fisicità: a terra Simy dopo il contatto con Angeli.20:47

13' VITA! Scatenato il centrocampista, che sta giocando sulla trequarti: Sepe in tuffo mette in angolo il tiro da fuori.20:45

12' KALLON! Errore grossolano di Masciangelo, la punta si invola e calcia: blocca Kastrati.20:44

10' Reazione immediata della Salernitana, Casolari mette in angolo un cross di Coulibaly.20:42

8' GOL! Salernitana - CITTADELLA 0-1! Rete di Simone Rabbi. Cross al volo di Vita, la punta attacca bene il primo palo e insacca il suo primo gol in campionato con il Citta.



7' Vita entra in area palla al piede ma viene fermato: sta crescendo il Citta.20:40

6' AMMONITO Federico Casolari. Fallo tattico del centrocampista che sbaglia la pressione e trattiene Maggiore. 20:38

5' AMATUCCI! Prima conclusione del match per la mezzala del Cittadella: Sepe blocca in due tempi.20:37

4' Salernitana che sta gestendo il pallone, Citta che per ora aspetta i locali.20:35

2' Subito una gran giocata di Simy nel difendere il pallone. Fallo di Casolari.20:33

1' INIZIA SALERNITANA - CITTADELLA! Primo pallone per i locali.20:31

Dirige il match l'arbitro Francesco Fourneau di Roma 1.20:23

Classico modulo con rifinitore per il Cittadella, in attacco Rabbi e Desogus, Branca sulla trequarti. Tante novità in difesa, da capire le posizioni dei terzini.20:22

Tridente per Martusciello che puta sui centimetri di Simy con Kallon e Valencia ai suoi lati. Amatucci in regia, Sepe confermato in porta.20:21

La formazione del CITTADELLA: (4-3-1-2), Kastrati - Masciangelo, Angeli, Cecchetto, Carissoni - Vita, Casolari, Amatucci - Branca - Rabbi, Desogus. A disposizione: Maniero, Salvi, Sottini, Magrassi, Cassano, Tessiore, Rizza, Djibril, Maistrello, Ravasio, Baldini.20:20

Sono ufficiali le formazioni del match: SALERNITANA (4-3-3), Sepe - Daniliuc, Bronn, Velthuis, Njoh - Maggiore, Amatucci, Coulibaly - Kallon, Simy, Valencia. A disposizione: Fiorillo, Corriere, Gentile, Bradaric, Ruggeri, Braaf, Verde, Di Vico, Tello, Sfait, Legowski.20:20