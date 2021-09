LIVE BRESCIA - CROTONE 1-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Mario Rigamonti

Città: Brescia

Capienza: 23072 spettatori19:53

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta del match tra Brescia e Crotone, secondo anticipo del quarto turno di Serie B.19:53

La capolista Brescia ospita il Crotone in uno dei big match del campionato cadetto. Le Rondinelle di Inzaghi sono a punteggio pieno dopo i primi tre turni di campionato (con solo 2 reti subite), mentre i calabresi hanno raccolto la miseria di due punti scivolando nei bassi fondi della classifica.19:55

FORMAZIONE BRESCIA (4-3-2-1) Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Pajac; Bertagnoli, van de Looi, Léris; Jagiello, Tramoni; Bajic. All. Inzaghi.20:00

FORMAZIONE CROTONE (3-4-2-1): Festa; Nedelcearu, Canestrelli, Paz; Mogos, Vulic, Estevez, Molina; Benali, Kargbo; Maric. All. Modesto.20:02

Inzaghi conferma il solito 4-3-2-1. Tramoni e Jagiello agiranno da trequartisti dietro l'unica punta Bajic. Davanti a Joronen tra i pali, Mateju vince il ballottaggio a destra mentre al centro ci sono Cistana e Mangraviti.20:04

Modesto recupera Cuomo nella lista dei convocati. In porta gioca Festa con Nedelcearu, Canestrelli e Paz a formare il tridente difensivo. Mogos e Molina occupano le corsie. Marin agirà da centravanti con alle sue spalle Benali e Kargbo.20:05

Arbitri e squadre che entrano in campo al Rigamonti di Brescia: tutto pronto per l'anticipo serale di Serie B.20:29

1' COMINCIA LA PARTITA! Primo pallone gestito dalla squadra ospite.20:31

2' Subito propositivo il Crotone in fase di possesso. Lancio verticale verso l'inserimento di Kargbo, controllo e cross basso verso l'area di rigore: spazza via la difesa bresciana.20:33

4' Van de Looi lancia sulla corsia di destra Léris che, superato con un numero il diretto avversario, mette in mezzo un pallone interessante. Brava la difesa ospite a respingere in angolo.20:36

6' Buona interdizione di Cistana che supera la metacampo e cambia gioco a sinistra per Pajac. L'esterno bresciano crossa sul secondo palo, ma non trova nessun compagno pronto a ribadire in rete.20:38

9' Lampo sulla trequarti di Léris che, liberato dall'uno-due con Jagiello, scarica il sinistro da fuori: palla lontana dallo specchio.20:40

10' Benali si libera bene sulla fascia sinistra e mette in mezzo un pallone interessante: spazza via la difesa di Inzaghi.20:40

10' OCCASIONE CROTONE! Calcio d'angolo battuto sul secondo palo, dove incredibilmente Vulic è tutto solo per calciare: destro fuori misura da ottima posizione.20:42

13' Piano partita di Modesto chiaro in fase di non possesso. Tenere lontano dal fulcro del gioco van de Looi, registra bresciano catalizzatore di palloni, e non far decollare la manovra del Brescia.20:44

15' Ritmo piuttosto basso al Rigamonti: Brescia e Crotone non pungono in avanti.20:47

17' OCCASIONE CROTONE! Sul colpo di testa di Benali in mezzo al campo, si apre una voragine nella difesa del Brescia. Maric va palla al piede fino dentro l'area e prova a calciare col destro, ma è bravissimo Cistana in scivolata a murare la conclusione.20:49

20' OCCASIONE CROTONE! Kargbo riceve molto largo sulla destra, poi cerca al limite dell'area Maric. Aggancio dell'attaccante croato che duetta col compagno di reparto, mettendolo a tu per tu con Joronen. A quel punto, però, Kargbo non calcia e si fa recupare dalla difesa bresciana.20:52

22' OCCASIONE BRESCIA! Jagiello lascia all'accorrente Léris il pallone sulla fascia destra. L'ex Sampdoria si accentra sul sinistro dentro l'area di rigore, ma la sua conclusione finisce alta sopra la traversa da buona posizione.20:53

23' Benali tra le linee serve ottimamente l'inserimento di Molina sulla sinistra. Il cross dell'esterno mancino viene respinto dalla difesa bresciana.20:54

24' AMMONIZIONE CROTONE: cartellino giallo per Nedelcearu.20:56

26' Gioco fermo al Rigamonti dopo lo scontro di gioco tra Joronen e Nedelcearu. Il difensore rumeno ha colpito l'estremo difensore del Brescia in uscita, intervenendo in netto ritardo.20:56

28' Senza paura il Crotone in questa prima mezz'ora di gioco al Rigamonti. Nonostante di fronte ci sia la capolista, la squadra di Modesto sta giocando con personalità.21:00

30' AMMONIZIONE BRESCIA: cartellino giallo per Mateju.21:04

33' Fa fatica il Brescia a trovare spazi in avanti, perché il Crotone si difende molto bene chiudendosi per vie centrali. La squadra di Inzaghi prova a crossare dalla trequarti, ma i centrali ospiti sono molto attenti fin qui.21:04

35' GOL! BRESCIA-Crotone 1-0! Rete di Léris. Lancio lungo di Pajac per Bajic che, dopo aver superato di forza Canestrelli, ha tutto il tempo per servire Léris dentro l'area di rigore. Tocco a porta vuota dell'esterno bresciano che porta in vantaggio la squadra di casa al Rigamonti.



37' Léris autentico protagonista del primo tempo per il Brescia. Ancora l'esterno francese tra le linee prova a servire Bajic, ma il suo tocco è troppo lungo e non si trasforma in un'occasione da rete.21:08

40' Bajic dal lato destro prova ad accentrarsi e a calciare col suo piede preferito: sinistro ribattuto dalla difesa del Crotone.21:12

42' Calcio di punzione battuto sul secondo palo per Canestrelli, ma il suo colpo di testa viene contenuto dalla difesa bresciana in calcio d'angolo.21:13

45' Grande transizione offensiva per la squadra di Modesto. Molina si accentra e serve dentro l'area Maric, ottimo posizionamento del centravanti croato che serve a rimorchio ancora una volta l'esterno del Crotone. Cross in mezzo ribattuto dalla difesa del Brescia.21:17

45' Segnalati due minuti di recupero dall'arbitro Camplone.21:17

45'+1' AMMONIZIONE CROTONE: cartellino giallo per Benali.21:18

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO: Brescia-Crotone 1-0.21:19