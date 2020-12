LIVE FROSINONE - SALERNITANA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Benito Stirpe tutto pronto per Frosinone-Salernitana, tredicesima giornata di Serie B.19:50

3-5-2 anche per la Salernitana: Belec - Aya, Gyomber, Mantovani - Casasola, Capezzi, Di Tacchio, Kupisz, Lopez - Giannetti, Djuric. A disp.: Adamonis, Bogdan, Veseli, Iannoni, Dziczek, Anderson, Schiavone, Karo, Antonucci, Cicerelli, Gondo, Tutino. 20:19

Nesta ritrova Ciano davanti con Parzyszek, Maiello a centrocampo, Salvi scala in difesa al posto di Brighenti con Zampano sulla fascia destra.20:11

Castori cambia il tandem d'attacco affidandosi a Giannetti-Djuric, Kupisz in mediana, l'ex Di Tacchio in cabina di regia.21:06

Casasola subito in avanti, primo angolo della gara concesso da Beghetto.21:02

Errore in uscita dei giallazzurri, Giannetti non ne approfitta.21:04

Capezzi tocca dietro per Di Tacchio, sinistro centrale, facile preda di Bardi.21:08

Casasola lungo linea per Giannetti, destro di Capezzi smorzato da Curado, Bardi raccoglie la sfera.21:15

Cross di Ciano, Aya salta più in alto di Parzyszek.21:16

Djuric addomestica per Capezzi, destro strozzato sul fondo.21:18

Traversone di Lopez, Rohden anticipa Capezzi in angolo.21:19

OCCASIONE SALERNITANA! Sugli sviluppi del corner, Capezzi la ributta dentro, tacco volante di Giannetti, Bardi blocca in due tempi.21:20

Ripartenza di Rohden, destro sporcato in angolo da Lopez.21:22

Tiro cross di Lopez, Bardi agguanta in presa alta.21:25

Giannetti si gira in area, Szyminski si rifugia in angolo.21:35

Da corner, palla fuori per Lopez, esterno sinistro oltre il montante.21:35

Cross di Ciano, deviato in angolo da Casasola.21:37

Il Frosinone si mantiene in avanti, guadagnando angoli in serie.21:38

Giannetti colpisce l'incrocio con uno spettacolare destro al volo ma era in fuorigioco.21:42

OCCASIONE FROSINONE! Ciano cambia gioco per Beghetto, cross di prima, Rohden tutto solo davanti al portiere manca il tocco decisivo.21:44

Sinistro di Casasola dai 25 metri, smorzato in angolo da Curado.21:45

Schieramenti speculari, gara tattica ed equilibrata, le occasioni migliori capitano a Rohden che difetta in concretezza.21:48

Nesta non ha molto a disposizione in panchina, la squadra finora è mancata solo in lucidità negli ultimi metri; Castori deve chiedere ai suoi di sfruttare meglio le ripartenze e le sponde di Djuric.21:50