LIVE VIRTUS ENTELLA - PORDENONE 0-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Al Gastaldi, tutto pronto per Virtus Entella-Pordenone, primo anticipo della tredicesima giornata di Serie B.18:31

La Virtus Entella, dopo aver raccolto solo cinque punti nelle prime dodici giornate, è a caccia del primo successo in campionato contro i friuliani.18:33

Dopo una serie di quattro pareggi esterni consecutivi, il Pordenone non ha pareggiato nemmeno una delle ultime quattro trasferte di Serie B, con due vittorie e due sconfitte nel parziale.18:34

Ecco le formazioni. 4-3-1-2 per la Virtus Entella: Russo - Cleur, Pellizzer, Chiosa, Costa - Crimi, Paolucci, Settembrini - Schenetti - Brunori, Petrovic. In panchina: Borra, Paroni, De Santis, Bonini, De Luca, Nizzetto, Currarino, Poli, Cardoselli, Mancosu, Koutsoupias, Pavic.18:34

4-3-1-2 per il Pordenone: Perisan - Falasco, Bassoli, Camporese, Berra - Scavone, Calò, Zammarini - Ciurria - Musiolik, Diaw. In panchina: Bindi, Stefani, Barison, Gavazzi, Passador, Magnino, Pasa, Misuraca, Mallamo, Butic, Chrzanowski, Rossetti.18:43

Vivarini sceglie il modulo 4-3-1-2 con Schenetti nel ruolo di trequartista dietro alla coppia offensiva formata da Brunori e Petrovic. In mezzo al campo, Crimi prende il posto del greco Koutsoupias mentre in difesa, Cleur sostituisce Coppolaro sulla fascia destra. In porta, c’è Russo.19:01