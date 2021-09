Stadio Via Del Mare di Lecce 18 Settembre 2021 ore 14:00

(8) GABRIEL LUNETTA (C)

(4) RICCARDO CHIARELLO (C)

(26) ANDREA PALAZZI (C)

(6) ABOU BA (C)

(17) MATTIA MUSTACCHIO (C)

(21) FEDERICO CASARINI (C)

(62) TOMMASO MILANESE (C)

(14) ANDREA BEGHETTO (C)

(29) ALEXIS BLIN (C)

(7) LUCA PAGANINI (C)

(19) MARCIN LISTKOWSKI (C)

(23) JOHN BJÖRKENGREN (C)

(37) ZAN MAJER (C)

(42) MORTEN HJULMAND (C)

(8) MARIO GARGIULO (C)

Arbitro di esperienza per questa partita: è Piero Giacomelli di Trieste. Ad assisterlo ci sono Nuzzi e Cipriani, quarto uomo Centi. Al VAR c'è Di Martino con Ranghetti.13:50

Baroni fa due cambi rispetto alla formazione che venerdì ha pareggiato col Benevento, entrambi sulla catena di destra: dentro Calabresi al posto di Gendrey e spazio a Olivieri in avanti, complice l'assenza di Strefezza. Moreno Longo invece cambia molto dopo la sconfitta con il Brescia soprattutto a centrocampo: ci sono Milanese e Ba insieme a Casarini, fuori Chiarello e Bruccini; Corazza fa coppia con Orlando, panchina per Palombi.13:47

L'Alessandria scende in campo con il 3-5-2: Pisseri - Celesia, Di Gennaro, Parodi - Mustacchio, Casarini, Ba, Milanese, Beghetto - Orlando, Corazza. A disposizione: Crisanto, Russo, Prestia, Benedetti, Pierozzi, Palazzi, Chiarello, Lunetta, Marconi, Arrighini, Palombi, Kolaj.13:40

Il Lecce è stato protagonista di un avvio deludente, con una sconfitta e due pareggi. Fin qui, poi, soltanto una rete segnata nell'1-1 contro il Como. L'Alessandria è ultimo a quota zero: dopo l'incoraggiante sconfitta per 4-3 in casa del Benevento alla prima giornata, non è ancora riuscito a trovare la quadra e il primo risultato positivo.13:26

Benvenuti alla diretta testuale di Lecce-Alessandria, match valido per la 4° giornata di Serie B.13:21

Dove si gioca la partita: Stadio: Via Del Mare Città: Lecce Capienza: 33876 spettatori13:21

PREPARTITA

Lecce - Alessandria è valevole per la giornata numero 4 del campionato di Serie B 2021/2022.

La partita è in programma il giorno 18 settembre alle ore 20:30 allo stadio Via Del Mare di Lecce.

Arbitro di Lecce - Alessandria sarà Piero Giacomelli coadiuvato da Gabriele Nuzzi e Nicolò Cipriani. Al VAR invece ci sarà Antonio Di Martino.

Attualmente Lecce si trova 16° in classifica con 2 punti (frutto di 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta); invece Alessandria si trova 18° in classifica con 0 punti (frutto di 0 vittorie, 0 pareggi e 3 sconfitte).

Lecce ha segnato 1 gol e ne ha subiti 4; Alessandria ha segnato 4 gol e ne ha subiti 9.

In casa Lecce ha fatto 1 punto (0 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte). Fuori casa Alessandria ha totalizzato 0 punti (0 vittorie, 0 pareggi e 2 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato la Cremonese, Como e il Benevento ottenendo 2 punti grazie a 0 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta.

Alessandria nelle ultime 3 partite ha affrontato il Benevento, Pisa e il Brescia ottenendo 0 punti.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Benevento pareggiando 0-0 mentre Alessandria ha incontrato il Brescia perdendo 1-3.

Il migliore marcatore della squadra allenata da è Massimo Coda con 1 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da è Simone Corazza con 4 gol.

Lecce e Alessandria si sono affrontate 2 volte in campionato. Nei precedenti match Lecce non ha mai vinto, Alessandria ha vinto 2 volte mentre non ci sono mai stati pareggi.

Queste le statistiche delle due squadre nelle partite giocate fino ad oggi in campionato:

Lecce Alessandria Partite giocate 3 3 Numero di partite vinte 0 0 Numero di partite perse 1 3 Numero di partite pareggiate 2 0 Gol totali segnati 1 4 Gol totali subiti 4 9 Media gol subiti per partita 1.3 3.0 Percentuale possesso palla 53.4 50.6 Numero totale di passaggi 1191 1076 Numero totale di passaggi riusciti 925 815 Numero di tiri nello specchio per partita 18 11 Percentuale di tiri in porta 60.0 44.0 Numero totale di cross 78 65 Numero medio di cross riusciti 23 13 Duelli per partita vinti 139 144 Duelli per partita persi 150 137 Corner subiti 8 18 Corner guadagnati 19 13 Numero di punizioni a favore 27 45 Numero di punizioni concesse 42 40 Tackle totali 42 38 Percentuale di successo nei tackle 73.8 47.4 Fuorigiochi totali 12 7 Numero totale di cartellini gialli 5 10 Numero totale di cartellini rossi 0 0

