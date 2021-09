Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori13:32

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Monza e Ternana, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie B.13:32

Il Monza di Giovanni Stroppa torna tra le mura amiche dello Stadio Brianteo, dove ha ottenuto quella che al momento è la sua unica vittoria in campionato, battendo per 1-0 la Cremonese due turni fa. In trasferta contro Reggina e Spal, invece, i lombardi hanno collezionato due pareggi, mantenendo comunque la propria imbattibilità nella competizione. Oggi sono alla ricerca dei tre punti per avvicinare le zone di vertice.13:35

Ancora a secco di punti la neopromossa Ternana di Cristiano Lucarelli che, dopo aver stupito tutti con il passaggio del turno in Coppa Italia ai danni del Bologna, non è riuscita a ripetersi nel campionato cadetto. Gli umbri hanno perso malamente in casa contro Brescia e soprattutto Pisa, mentre la gara nella quale si sono avvicinati di più alla conquista dei punti è stata quella in casa della Reggina, persa per 3-2. Lucarelli ha bisogno di evitare un'altra sconfitta per sbloccare psicologicamente la squadra e allontanarsi dalle zone più basse della classifica.13:39

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Monza si schiera in campo con un 3-5-2: Di Gregorio - Donati, Marrone, Caldirola - Pereira, Colpani, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto - Mota, Gytkjaer. A disposizione: Sommariva, Sampirisi, Antov, Paletta, Pirola, Machin, Barillà, Brescianini, Valoti, D'Alessandro, Vignato, Ciurria.13:47

FORMAZIONI UFFICIALI: La Ternana si schiera in campo con un 3-4-2-1: Iannarilli - Boben, Sorensen, Capuano - Defendi, Proietti, Agazzi, Martella - Partipilo, Falletti - Pettinari. A disposizione: Krapikas, Kontek, Ghiringhelli, Paghera, Koutsoupias, Salzano, Furlan, Palumbo, Donnarumma, Capone, Peralta, Mazzocchi.13:46

Giovanni Stroppa conferma in toto la stessa formazione che ha pareggiato 1-1 contro la Spal nella scorsa giornata di campionato. Nessun cambio nell'undici titolare, dunque, con Luca Marrone ancora preferito a Gabriel Paletta e due giocatori importanti come Mattia Valoti e Marco D'Alessandro che finiscono ancora in panchina e potranno rappresentare un'arma a gara in corso per il Monza.13:49