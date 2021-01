LIVE VICENZA - CHIEVO 1-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti al Romeo Menti di Vicenza per il recupero dell'ottava giornata di Serie B: i biancorossi di Domenico Di Carlo, ex di quest'incontro, ospitano il Chievo di Alfredo Aglietti.18:28

Il Vicenza è a caccia di punti importanti per allontanarsi dalle posizioni più pericolose della classifica e per proseguire il trend positivo delle ultime due giornate in cui è riuscito a racimolare 4 punti.18:28