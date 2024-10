Buon pomeriggio e benvenuti allo stadio Braglia: è tutto pronto per Modena-Palermo, match valido per la 9ª giornata di Serie B.13:16

Dopo la pausa nazionali torna il campionato di Serie B. Il Modena di Bisoli ospiterà alle ore 15:00 il Palermo di Alessio Dionisi. L'obiettivo è tornare a vincere davanti ai propri tifosi, come successo tre giornate fa contro la Juve Stabia. Da lì una sconfitta e un pareggio contro il Catanzaro che ha scivolare in classifica gli emiliani in 13ª posizione con 9 punti conquistati in 8 partite.13:24