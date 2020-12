LIVE PESCARA - MONZA 1-1 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Adriatico

Città: Pescara

Capienza: 24400 spettatori15:19

Tredicesima giornata di Serie B, un Pescara alla ricerca di tre punti fondamentali per allontanarsi dalla zone retrocessione, ospita il lanciatissimo Monza di Brocchi.15:19

I delfini sono terzultimi a quota 8 punti, una vittoria darebbe ossigeno fondamentale per la lotta alla salvezza: di contro, il Monza arriva da due vittorie consecutive che hanno rafforzato il morale di Boateng e compagni.15:24

Sono ufficiali le formazioni del match: PESCARA che si schiera con il 3-5-2, Fiorillo - Balzano, Bocchetti, Scognamiglio - Bellanova, Memushaj, Valdifiori, Omeonga, Jaroszynski - Galano, Ceter.15:26

A disposizione del PESCARA: Antei, Alastra, Maistro, Fernandes, Ventola, Belloni, Vokic, Capone, Blanuta, Guth, Crecco, Riccardi.15:28

La formazione del MONZA: 4-3-3 per Brocchi, Di Gregorio - Donati, Scaglia, Bettella, Sampirisi - Armellino, Barberis, Colpani - Frattesi, Boateng, Pepin.15:30

A disposizione del MONZA: Barillà, Bellusci, Maric, Lamanna, Carlos Augusto, Rigoni, Pirola, Lepore, Dany Mota, D'Errico, Marin, Fossati.15:31

Breda conferma la coppia Galano - Ceter in avanti, unico dubbio il terzo di destra di difesa con Bolzano preferito a Guth: a centrocampo, Memushaj e Omeonga ad accompagnare Valdifiori.15:33

Brocchi non convoca Balotelli e deve fare a meno di Padella, 4-3-3 abbastanza atipico per l'ex mediano del Milan con Boateng da falso nueve supportato da Pepin e Frattesi. Solo panchina per Dany Mota.15:34

Il Monza ha vinto le ultime due partite di Serie B contro il Pescara: un successo in meno rispetto a quelli conquistati dai brianzoli in tutte le 22 precedenti sfide nel torneo cadetto contro gli abruzzesi (12N, 7P).15:35

Dirige il match l'arbitro Federico Dionisi.15:35

1' INIZIA PESCARA - MONZA! Primo pallone per i locali.16:00

2' Pescara con la classica maglia biancazzurra, Monza in completo rosso.16:00

2' Angolo per il Pescara: schema per il cross di Valdifiori, palla allontanata da Barberis.16:02

3' OCCASIONE MONZA! Cross basso di Frattesi, Boateng si lancia sul primo palo e trova la deviazione, respinge Scognamiglio.16:03

4' Frattesi cade in area dopo un contatto con Scognamiglio: per l'arbitro Dionisi é solo angolo.16:03

5' Donati mette lungo per Colpani, scontro tra la mezzala e Valfidiori: fallo in attacco del giocatore del Monza.16:04

6' Altra percussione di Frattesi sulla destra, l'esterno trattiene peró vistosamente la maglia di Jaroszynski e commette fallo.16:06

7' Continua a spingere il Monza, Pescara che fatica ad uscire dalla sua metà campo.16:07

8' Contropiede del Pescara, Galano entra in area ma perde il controllo della sfera al momento del tiro.16:08

9' Barberis trova un bel corridoio per Frattesi: pallone leggermente lungo che l'esterno non puó controllare.16:08

10' Cross di Bellanova troppo lungo per Ceter: Pescara che sta iniziando a prendere le misure al Monza e a farsi vedere in attacco.16:10

11' Palla persa pericolosa di Valdifiori, Frattesi cerca l'immediata verticalizzazione per Boateng ma sbaglia la misura del passaggio.16:10

12' ARMELLINO! Discesa palla al piede della mezzala che scarica un potente destro: Fiorillo in tuffo respinge.16:12

13' FRATTESI! Altra conclusione da fuori del Monza, palla di pochissimo a lato.16:12

14' Scaglia mette in angolo: corner per il Pescara che fa salire le sue torri dalla difesa.16:13

15' Sugli sviluppi dell'angolo, conclusione potente di Bellanova che termina alto sopra la traversa.16:14

15' AMMONITO Filippo Scaglia. Bella finta di corpo di Ceter, il difensore lo trattiene vistosamente per evitare il contropiede dei Delfini. 16:15

16' 4-1-4-1 del Monza in fase difensiva, con il solo Boateng che rimane sopra la linea della palla.16:16

17' Intercetto di Valdifiori che colpisce in pieno Dionisi: si riparte dalla palla scodellata al Pescara.16:17

18' Ceter prova ad andare via sulla fascia palla al piede, intervento di Bettella che recupera con esperienza: si lamenta visibilmente il colombiano.16:18

19' Altro angolo per il Pescara, che cerca sempre di ripartire quando recupera palla.16:19

20' Ancora Bellanova sugli sviluppi dell'angolo: in questo caso é Armellino a respingere con il corpo.16:20

21' CHE RISCHIO PER IL MONZA! Di Gregorio esce fuori dalla sua area ma viene anticipato da Galano, la punta conclude ma colpisce in pieno Sampirisi.16:21

22' GOL! PESCARA - Monza 1-0! Rete di Cristian Galano. Bettella respinge in area un cross di Bellanova, la punta si coordina e, dall'altezza del dischetto, al volo di sinistro batte Di Gregorio.



Guarda la scheda del giocatore Cristian Galano16:22

24' AMMONITO Antonio Balzano. Intervento duro ed in ritardo su Machin, il suo ex compagno di squadra proprio al Pescara. 16:23

25' Monza colpito a freddo dopo 20 minuti di spinta, nel frattempo sembra avere problemi Galano.16:24

26' GOL! Pescara - MONZA 1-1! Rete di Davide Bettella. Punizione di Barberis, l'ex della partita sul secondo palo colpisce bene di testa e batte Fiorillo.



Guarda la scheda del giocatore Davide Bettella16:25

27' Non esulta Bettella, ex della partita: la sfida tra Pescara e Monza ritorna in parità.16:26

28' Continua a zoppicare Galano: Breda manda a scaldarsi Maistro.16:27

29' BELLANOVA! Conclusione potente, di sinistro, del quinto del Pescara: palla a lato.16:29

30' Azione personale di Ceter che supera due avversari e conclude dal limite: ottima la chiusura di Bettella che respinge il tiro del colombiano.16:30

32' Sostituzione PESCARA: esce Cristian Galano, entra Fabio Maistro.16:32

33' Breda non rischia il suo attaccante, dentro Maistro che agirá alle spalle di Ceter.16:32

34' Bellanova cerca un difficile tunnel su Machin, che lo ferma: tanta spinta dell'esterno del Pescara sulla sua fascia destra.16:33

35' Frattesi scarica un potente sinistro dal limite, Bocchetti devia in angolo con Fiorillo che non riesce ad evitare il corner.16:35

36' Cross di esterno di Boateng con Scaglia che colpisce in tuffo, Scongnamiglio mette ancora in angolo.16:36

37' DONATI! Destro potente del terzino dai 35 metri, palla alta sopra la traversa.16:36

38' Serpentina di Valdifiori che ne salta due prima del cross: Ceter anticipato da Scaglia al momento del colpo di testa.16:38

39' Cade Memushaj in area del Monza: Dionisi, a pochi passi, dice che si puó continuare a giocare.16:39

40' Buon finale di tempo del Pescara, i Delfini stabili nella metà campo del Monza.16:40

41' Conclusione di Omeonga, una deviazione quasi beffa Di Gregorio: palla che termina in angolo.16:41

42' Frattesi perde un sanguinoso pallone in area, Memushaj prova ad approfittarne ma il suo tiro é respinto da Donati.16:42

44' Che rischio per Balzano: scivolata in area per fermare Machin, Dionisi é vicino e dice che si puó continuare.16:44

45' Due i minuti di recupero.16:44

45'+2' AMMONITO Andrea Colpani. La mezzala travolge Bellanova che si era involato sulla fascia. Che primo tempo del quinto destro del Pescara. 16:46

45'+2' BOCCHETTI! Punizione di Memushaj, colpo di testa del difensore che, da buona posizione, manda alto!16:47

45'+3' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI PESCARA - MONZA! 1-1 il risultato della prima frazione.16:47

Pescara e Monza terminano il primo tempo in pareggio, 1-1 il risultato parziale con l'ex Bettella che risponde al vantaggio iniziale di Galano.16:48