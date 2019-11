LIVE CROTONE - PERUGIA 0-1 SERIE B 2019/2020. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Ezio Scida

Città: Crotone

Capienza: 16108 spettatori14:30

Bentrovati alla diretta di Crotone-Perugia!14:30

Sfida tra due squadre di alta classifica, anche se il Crotone è reduce dalla sconfitta esterna contro il Chievo e il Perugia ha raccolto solo due punti nelle ultime tre partite14:30

I due club si sono affrontati per l'ultima volta lo scorso 2 aprile: allora il Crotone vinse per 2-0 con reti di Simy e Barberis, entrambi in campo anche oggi14:30

1' E' INIZIATA CROTONE-PERUGIA15:01

1' Cambio all'ultimo minuto per Oddo, rispetto alle formazioni annunciate: in campo c'è Buonaiuto e non Falcinelli, che si accomoda in panchina15:01

5' SIMY! Il bomber del Crotone chiama palla in posizione pericolosa, Gyomber lo anticipa di un soffio15:05

8' L'attaccante nigeriano dimostra subito gran voglia di fare, disturbando il rinvio di Vicario e regalando una rimessa da posizione interessante al Crotone15:08

12' Le due squadre si stanno studiando, nessuna sembra prendere in mano il pallino del gioco15:12

13' GOL DEL PERUGIA! IEMMELLO FIRMA L'1-015:13

14' Fulmine a ciel sereno durante una fase a ritmo basso del match: Nicolussi Caviglia è bravo a servire Iemmello in area, l'attaccante supera Cordaz in modo freddo e preciso15:14

15' Vibranti proteste del Crotone per una presunta trattenuta in area su Simy, per l'arbitro non c'è fallo15:15

20' Dopo il vantaggio umbro il Crotone si è riversato nella metà campo avversaria, ma non riesce ad avvicinarsi con efficacia alla porta difesa da Vicario15:20

24' Stenta ancora a decollare il match, nonostante il vantaggio del Perugia15:24

28' Serpentina di Benali fra tre avversari, il suo cross però non rappresenta un pericolo per Vicario15:28

32' STREPITOSA PARATA DI VICARIO! Il portiere del Perugia salva il vantaggio con un riflesso felino su colpo di testa ravvicinato di Simy15:32

36' Ci provano ancora i calabresi, il cross di Mustacchio è interessante ma Simy si fa anticipare da Gyomber15:36

38' C'è un cambio per il Perugia: Buonaiuto, in campo in extremis al posto di Falcinelli, si fa male a sua volta e viene sostituito da Melchiorri15:38

39' E' un problema muscolare ad aver fermato Buonaiuto15:39

42' Bella respinta di Nicolussi Caviglia, che impedisce al Crotone di rendersi pericoloso in area con Messias15:42

44' Due minuti di recupero allo "Scida"15:44

45' L'ARBITRO DECRETA LA FINE DEL PRIMO TEMPO! CROTONE-PERUGIA 0-115:45

45' Il gol di Iemmello al 13' decide al momento un match con poche vere occasioni da gol15:45

46' E' INIZIATO IL SECONDO TEMPO16:01

47' Non sono state effettuate sostituzioni nell'intervallo16:02