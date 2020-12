Dove si gioca la partita:



Stadio: U-Power Stadium

Città: Monza

Capienza: 18658 spettatori17:19

Torna in campo la Serie B con il recupero della sfida della terza giornata Monza - Vicenza, rinviata in ottobre per la richiesta dei locali visti i molti positivi al Covid-19 in rosa.17:19

Una sfida che mette in palio tre punti decisamente importanti per le due formazioni: il Monza, accreditato ad inizio stagione come una delle favorite alla promozione, con una vittoria potrebbe agganciare il sesto posto; il Vicenza potrebbe invece raggiungere la doppia cifra ed allontanarsi dalle zone calde della classifica.17:21

Sono ufficiali le formazioni del match: MONZA che si schiera con il 4-3-1-2, Lamanna - Sampirisi, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto - Frattesi, Fossati, D'Errico - Boateng - Mota, Maric.17:29

A disposizione del MONZA: Colpani, Machín, Bettella, Marin, Donati, Di Gregorio, Lepore, Pirola, Scaglia, Barberis, Barillà, Armellino.17:25

La formazione del VICENZA: 4-4-2 per Di Carlo, Perina - Bruscagin, Pasini, Cappelletti, Beruatto - Guerra, Da Riva, Cinelli, Dalmonte - Longo, Gori.17:26

A disposizione del VICENZA: Scoppa, Bizzotto, Rigoni, Padella, Giacomelli, Barlocco, Jallow, Marotta, Zonta, Meggiorini, Grandi, Vandeputte.17:27

Brocchi deve fare i conti con le assenze di Finotto e Gytkjaer, in attacco Mota e Maric con Boateng libero di svariare alle loro spalle. In mediana Fossati al centro con Frattesi e D'errico, in difesa Carlos Augusto dal primo minuto.17:30

Di Carlo recupera Bizzotto, Padella e Rigoni che partono peró dalla panchina, Bruscagin titolare sulla corsia di destra. In attacco tandem Longo - Gori, con Meggiorini che partirà inizialmente dalla panchina.17:32