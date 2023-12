Lo Spezia non vince da sette giornate - cinque pari e due k.o. nell'intervallo di gare - ed è attualmente al 18° posto in classifica con soli 10 punti. In questa Serie B per i bianconeri è arrivata soltanto una vittoria (2-1 contro la FeralpiSalò) mentre la vittoria casalinga manca da oltre sette mesi: era infatti il 13 maggio 2022 quando lo Spezia riuscì a battere (2-0) il Milan nella giornata 35 di Serie A 2022-23. 14:58

Il Parma occupa attualmente il primo posto in classifica, con 30 punti accumulati in 14 giornate, frutto di nove vittorie, tre pareggi e soltanto due sconfitte. L'ultima vittoria dei gialloblu risale però al 5 novembre scorso, quando i Ducali superarono 2-0 il Sudtirol tra le mura amiche. Lontano dal Tardini e in sei sfide finora giocate, il Parma non ha mai pareggiato: quattro vittorie e due k.o. in trasferta. Adrian Benedyczak (sette gol) e Dennis Man (sei) sono rispettivamente il terzo e quarto marcatore della Serie B.15:02