LIVE FROSINONE - COSENZA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Benito Stirpe

Città: Frosinone

Capienza: 16125 spettatori17:51

Al Benito Stirpe, tutto pronto per Frosinone-Cosenza, incontro valevole per la 27ª giornata di Serie BKT.17:51

La squadra di Fabio Grosso, dopo la sconfitta esterna contro il Cittadella, ospita il Cosenza. I gialloblù, ottavi in classifica cercano la vittoria per continuare a rimanere in zona playoff.17:53

I calabresi, quartultimi in classifica, cercano il terzo risultato utile consecutivo per cercare di allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione.17:54

Ecco le formazioni: 4-3-3 per il Frosinone: Minelli - Cotali, Gatti, Szyminski, Brighenti - Rohden, Boloca, Garritano - Cicerelli, Charpentier, Ciano. A disposizione: Ravaglia, Ricci, Kalaj, Zampano, Novakovich, Tribuzzi, Marciano, Lulic, Canotto, Barisic, Bozic, Manzari.17:56

3-5-2 per il Cosenza: Vigorito - Camporese, Hristov, Vaisanen - Bittante, Kongolo, Palmiero, Florenzi, Sy - Caso, Laura. A disposizione: Matosevic, Di Pardo, Carraro, Pandolfi, Tiritiello, Venturi, Vallocchia, Gerbo, Larrivey, Voca, Ndoj, Situm.17:59

Grosso sceglie il modulo 4-3-3 con Charpentier al centro dell’attacco coadiuvato ai suoi lati da Cicerelli e Ciano. In difesa, Gatti e Szyminski guidano il reparto con Cotali e Brighenti sulle fasce. A centrocampo, Boloca è affiancato da Rohden e Garritano.18:00

Bisoli, dopo la vittoria contro l’Alessandria, conferma il modulo 3-5-2 con la coppia offensiva Laura-Caso. A centrocampo, vengono scelti Bittante, Kongolo, Palmiero, Florenzi e Sy. In difesa, Hristov è affiancato da Camporese e Vaisanen.18:02

1' Inizia il primo tempo di FROSINONE-COSENZA. Dirige la sfida l’arbitro Lorenzo Maggioni della sezione AIA di Lecco.18:31

2' Tentativo dalla distanza di Palmiero. Il tiro del centrocampista ospite si spegne sul fondo.18:33

5' Calcio d'angolo dalla destra in area di Ciano. La difesa del Cosenza libera velocemente l'area di rigore.18:37

7' Giro palla del Frosinone. I gialloblu hanno il pallino del gioco mentre gli ospiti attendono di riconquistare il pallone per poi ripartire in contropiede.18:40

9' Calcio d'angolo dalla destra in area di Florenzi. Gatti svetta ed anticipa gli attaccanti agli ordini di Bisoli.18:41

12' Cross basso dalla sinistra di Cotali: la palla attraversa tutta l'area di rigore venendo poi recuperata da Sy. Il Cosenza sventa la possibile minaccia.18:44

14' Cicerelli, imbeccato in area di rigore da Garritano, prova la conclusione a giro sul secondo palo. Il pallone finisce non distante dal palo alla sinistra di Vigorito.18:46

16' Caso penetra in area sulla destra e calcia. Il tiro è troppo debole e centrale per poter impensierire Minelli.18:47

17' Kongolo, recuperata palla a centrocampo, prova a lanciare Laura in profondità. Szyminski intuisce le intenzioni del centrocampista olandese intercettando il pallone.18:49

20' Traversone dalla destra in area di Ciano. Vigorito, in uscita alta, anticipa Charpentier venendo travolto dall'attaccante francese del Frosinone. L'estremo difensore del Cosenza, nonostante la botta subita, sembra in grado di proseguire la gara.18:53

22' Punizione dalla fascia destra di Ciano per il colpo di testa sul secondo palo di Szyminski. Il tentativo del difensore gialloblu finisce sul fondo.18:55

24' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo dalla sinistra calciato da Florenzi, Rohden rinvia malamente il pallone sui piedi di Laura che di prima intenzione calcia potentemente in porta dal centro dell'area. Minelli riesce a respingere la conclusione centrale ma da distanza ravvicinata dell'attaccante rossoblu impedendo il vantaggio ospite.18:59

26' Garritano prova il tiro dal limite dell'area. Vigorito non ha problemi a neutralizzare il tentativo del centrocampista del Frosinone.18:58

29' In questa fase di gara, gli ospiti stanno prendendo spazio in avanti. Il Frosinone, dopo il buon avvio, subisce le iniziative offensive degli ospiti.19:02

32' Brighenti cerca l'anticipo a centrocampo su Palmiero. Il capitano gialloblu commette fallo regalando una punizione alla squadra ospite.19:04

33' Florenzi, sradica palla dai piedi di Boloca sulla destra e prova il cross basso al centro dell'area. Laura non riesce a raggiungere il pallone che finisce preda di Brighenti.19:05

34' Iniziativa personale sulla trequarti di Boloca che tenta la conclusione dalla distanza. Il tentativo del centrocampista gialloblu, deviato da Hristov, finisce sul fondo.19:06