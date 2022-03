LIVE SPAL - CITTADELLA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Paolo Mazza

Città: Ferrara

Capienza: 12348 spettatori18:03

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di SPAL-Cittadella, match valido per la 27esima giornata di Serie BKT. 18:03

Obbiettivi opposti per le due formazioni in campo al "Mazza", che avevano chiuso sullo 0-0 la gara d'andata: la SPAL cerca due successi di fila che mancano dicembre; mentre il Cittadella, che ha vinto tre delle ultime quattro, vuole macinare punti nella zona alta della classifica. Sfida nella sfida quella tra l'"allievo" Gorini e il "maestro" Venturato, che si scontrano dopo essere stati collaboratori per oltre sei stagioni. 18:59

Arbitrerà la sfida tra SPAL e Cittadella Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Assistenti: Affatato – Laudato. Quarto Uomo: Canci. Al VAR e all'AVAR Prontera e L. Rossi.18:16

FORMAZIONE SPAL (4-3-1-2): Alfonso; Dickmann; Capradossi, Meccariello, Tripaldelli; Pinato, Viviani, Da Riva; Mancosu; Melchiorri, Vido. Allenatore: Venturato.18:18

FORMAZIONE Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro, Perticone, Visentin, Benedetti; Vita, Pavan, Mastrantonio; Antonucci; Tounkara, Baldini. Allenatore: Gorini.18:19

Ampio turnover per la SPAL in vista della sfida al "Paolo Mazza". Venturato rivoluziona la mediana riproponendo Viviani e Vido a supportare Melchiorri in attacco; Mancosu invece confermato sulla trequarti. 18:21

Qualche cambio anche nell'XI titolare di Gorini, che inserisce Baldini accanto a Tounkara in attacco, mentre in mezzo si rivede Vita al posto di Lores. Inedita anche la coppia di difensori centrali, con Perticone e Visentin davanti a Kastrati.18:55

Al "Mazza" tutto pronto per il fischio d'inizio, si attende solo l'ingresso in campo delle due squadre e della terna arbitrale. 18:26

1' Si parte a Ferrara, col primo possesso in favore dei padroni di casa.18:30

2' Il primo tentativo offensivo lo confeziona Dickmann dalla fascia destra, ma il cross viene respinto dalla difesa ferrarese. 18:32

4' La SPAL guadagna con Mancosu il primo corner del match. Sulla battuta la palla gira bene sul primo palo ma nessuno riesce a toccarla e a spingerla in porta. Sarà ancora calcio d'angolo per i padroni di casa. 18:35

5' Nulla di fatto sulla seconda chance dalla bandierina per la SPAL, con Kastrati che blocca. 18:35

6' Ci prova anche Pinato in attacco, servito bene tra le linee da Mancuso; la conclusione è potente ma troppo centrale e il portiere del Cittadella blocca senza problemi.18:37

8' Si fa vedere il Cittadella in avanti ora, che guadagna un calcio di punizione dalla trequarti per il fallo di Meccariello. 18:38

9' Parata di Alfonso sulla punizione di Baldini: la palla viene deviata dalla barriera e il portiere della SPAL con una smanacciata provvidenziale devia in corner. 18:40

10' Occasione per la SPAL: Kastrati nel tentativo di rilanciare i suoi perde palla sulla pressione di Vido e la riprende; l'arbitro vede tutto, fischia e concede punizione a due dall'interno dell'area di rigore. 18:42

11' Gran destro a giro di Vido, il pallone sfiora il secondo palo e SPAL vicinissima al vantaggio. 18:43

13' Altro corner per la SPAL, che prova a imbastire un forcing sulla trequarti veneta dopo il brivido della punizione di Baldini. Il Cittadella controlla e riparte. 18:45

15' Si torna nell'area dei ferraresi, con Mastrantonio che dalla sinistra mette un pallone in mezzo trovando però l'opposizione della retroguardia avversaria. 18:46

16' Ci prova Mancosu dal limite, ma il pallone centra in pieno Visentin e il Cittadella riparte veloce sulla corsia di sinistra. Sul cambio di gioco alla fascia opposta la SPAL però riconquista il possesso e gestisce con ordine. 18:48

19' Rimessa laterale in zona d'attacco per il Cittadella, Benedetti tenta il lancio lungo direttamente nell'area piccola ma la SPAL intercetta e riparte. 18:54

20' Cartellino giallo per Santiago Visentin, che si oppone in modo irregolare alla corsa di Melchiorri sulla trequarti. 18:52

21' Il Cittadella guadagna calcio d'angolo, battuta corta e Mastrantonio serve Benedetti al limite, la conclusione del compagno però termina alta sopra la traversa. 18:54

24' Punizione per la SPAL questa volta, con Vita che interviene in modo irregolare su Viviani. Nulla di fatto sul tentativo dei ferraresi, che dopo un cross in mezzo perdono palla. 18:57

29' Gioco spezzettato ora, con qualche fallo di troppo da una parte e dall'altra. Alla fine la chance è per il Cittadella, che guadagna punizione da posizione arretrata. 19:01

31' Trattenuta di Antonucci in attacco, l'arbitro fischia e Alfonso rinvia lungo. 19:02

32' Intervento irregolare anche di Vido dalla parte opposta, con Kastrati che risponde ad Alfonso con un'altra palla lunga. 19:03

35' Rimessa laterale per il Cittadella nella propria metà campo, si lotta sulla fascia e alla fine Viviani recupera senza fallo. 19:05