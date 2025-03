Grazie per aver seguito con noi la diretta di Modena-Cosenza, arrivederci al prossimo turno di Serie B!16:56

90'+4' Fine partita: MODENA-COSENZA 1-1 (29' Artistico, 85' Mendes)16:53

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero!16:50

89' Cartellino giallo per Ettore Gliozzi.16:47

85' GOL! MODENA-Cosenza 1-1! Rete di Pedro MENDES! Cross perfetto di Bozhanaj su punizione, bravissimo Mendes ad avventarsi sul pallone e a depositare in rete.



81' Ci prova Zilli di testa, la sua conclusione termina però parecchio fuori a lato.16:39

77' Sostituzione Modena: esce Riyad Idrissi, entra Kleis Bozhanaj.16:34

75' Sostituzione Cosenza: esce Gabriele Artistico, entra Tommaso D'Orazio.16:34

75' Sostituzione Cosenza: esce Riccardo Ciervo, entra Massimo Zilli.16:34

71' Sostituzione Modena: esce Edoardo Duca, entra Issiaka Kamate.16:30

69' Ritmi molto bassi, gioco parecchio spezzettato e spettacolo che ovviamente non ne beneficia.16:27

65' Cartellino giallo per Gabriele Artistico.16:22

63' Sostituzione Cosenza: esce Tommaso Fumagalli, entra Simone Mazzocchi.16:21

59' Buona opportunità per il Modena con Gelli che mette una gran palla in area, bene la difesa del Cosenza che si salva.16:17

56' Tentativo dalla lunga distanza di Ciervo, la palla termina alta sopra la traversa.16:15

52' Buona trama di Ricciardi sulla destra: cross teso, respinge bene Gagno.16:10

49' Ci prova Gerli di testa che non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta.16:06

47' Inizia il secondo tempo di MODENA-COSENZA!16:05

46' Sostituzione Modena: esce Grégoire Defrel, entra Pedro Mendes.16:04

46' Sostituzione Modena: esce Giuseppe Caso, entra Ettore Gliozzi.16:04

Per provare a smuovere le cose in casa Modena potrebbero entrare in campo Gliozzi e Mendes, nel Cosenza scalpita Mazzocchi.15:49

Prima frazione di gioco non divertentissima, ma con un copione inatteso: una prova infatti deludente del Modena, per grandi tratti in balia di un Cosenza vivace e molto attivo. Gli ospiti rientrano infatti negli spogliatoi all'intervallo in vantaggio grazie alla splendida rete di Artistico al 29'. Urge una svolta per i canarini.15:48

45'+1' Finisce il primo tempo di MODENA-COSENZA!15:47

45' E' stato concesso 1 minuto di recupero!15:46

42' Ci prova il Modena con Defrel, chiude bene il Cosenza.15:43

40' Tanta imprecisione nello sviluppo della manovra offensiva per il Modena, diversi gli errori di Caso e Defrel.15:41

35' Cartellino giallo per Edoardo Duca.15:36

33' Non riesce a reagire il Modena, il Cosenza si difende con ordine.15:34

29' GOL! Modena-COSENZA 0-1! Rete di Gabriele ARTISTICO! Splendida girata del numero 9 del Cosenza in area, bravo a fulminare Gagno con una conclusione che si spegne poco sotto l'incrocio dei pali.



27' Gransissima occasione per Ricciardi che lascia partire una conclusione potentissima che si infrange sul palo!15:29

26' Ci prova Kouan da lontanissimo, la palla termina abbondantemente alta sopra la traversa.15:27

23' Il Cosenza prova a sfondare soprattutto sulla corsia di sinistra con Ciervo, il Modena difende però con tanta attenzione.15:25

19' Tentativo del Cosenza con la rimessa lunga di Ricciardi, libera senza problemi la difesa del Modena.15:21

15' Cartellino giallo per Riyad Idrissi.15:16

11' Ancora Fumagalli, questa volta su punizione: respinge la barriera del Modena.15:17

7' Ci prova Fumagalli, ma la sua conclusione termina abbondantamente fuori a lato.15:10

4' E' il Modena a fare la partita, il Cosenza si difende con ordine.15:08

1' Inizia il primo tempo di MODENA-COSENZA!15:04

Il Modena è imbattuto in casa contro il Cosenza in Serie BKT (5V, 3N in otto confronti complessivi) e considerando le squadre contro cui non ha mai perso nella competizione ha disputato più incontri solamente contro Parma (13), Ancona (10), Arezzo e Treviso (nove ciascuna).11:32

Modena e Cosenza hanno pareggiato gli ultimi due confronti diretti in Serie BKT compreso il match di andata di questo campionato (1-1), tanti segni “X” quanti quelli registrati nei precedenti 15 confronti fra queste due formazioni nel campionato cadetto (otto successi emiliani contro cinque calabresi nel parziale).11:32

Le scelte di Belmonte: coppia d'attacco affidata a Fumagalli e Artistico, Ciervo confermato a tutta fascia. In difesa titolare Venturi.14:20

Le scelte di Bisoli: spazio a Defrel in avanti con Caso a supporto. Titolare Zaro in difesa, c'è Palumbo invece a centrocampo.14:19

Panchina Cosenza: Baldi, Vettorel, Cimino, Martino, D’Orazio, Cruz, Rizzo Pinna, Zilli, Mazzocchi, Ricci, Kourfalidis, Hristov.14:19

Panchina Modena: Seculin, Beyuku, Botteghin, Caldara, Cotali, Vulikic, Magnino, Battistella, Bozhanaj, Kamate, Gliozzi, Mendes.14:19

Formazione COSENZA (4-4-2): Micai - Sgarbi, Venturi, Dalle Mura, Ricciardi - Gargiulo, Charlys, Kouan, Ciervo - Fumagalli, Artistico. 14:18

Formazione MODENA (4-4-2): Gagno - Dellavalle, Zaro, Cauz, Duca - Palumbo, Gerli, Santoro, Idrissi - Caso, Defrel.14:19

Il Modena arriva dalla vittoria per 0-2 sul Cittadella, mentre il Cosenza è reduce da una sconfitta per 0-3 con il Palermo.11:30

Benvenuti alla diretta di Modena-Cosenza, match valevole per la 28a giornata di Serie B!11:29

