Grazie per avere seguito con noi la diretta di questo match, arrivederci alla prossima giornata di Serie B!20:54

La squadra di Corini vince lo scontro diretto e allunga sui campani. Pettinari sblocca il risultato al 44’ al termine di una prima frazione combattuta. Nella ripresa gli uomini di Castori sfiorano il pari con Tutino ma poi restano in inferiorità a causa dell’espulsione diretta di Bogdan. Maggio chiude i conti con un colpo di testa ravvicinato.20:54

FISCHIO FINALE: LECCE-SALERNITANA 2-0. Quinta vittoria consecutiva per i salentini. Decidono le reti di Pettinari e Maggio. Espulso Bogdan.20:53

La squadra di Corini gestisce il possesso palla in attesa del triplice fischio.20:51

SOSTITUZIONE SALERNITANA. Ultimo cambio per Castori: Cicerelli prende il posto di Jaroszynski.20:46

Malgrado l'inferiorità numerica, la Salernitana prova ad imbastire azioni offensive per accorciare le distanze.20:46

GOL! LECCE-Salernitana 2-0. Rete di Maggio. Pablo Rodríguez scodella nell'area piccola: Maggio s'inserisce in area e raddoppia con un colpo di testa ravvicinato. Guarda la scheda del giocatore Christian Maggio 20:56

SALERNITANA IN DIECI. Coda prende il tempo a Bogdan e s'invola verso la porta. Il difensore stende la punta e si becca il rosso.20:24

SOSTITUZIONE LECCE. Primo innesto per Corini: Hjulmand rileva Tachtsidis.20:20

Capezzi gestisce sulla sinistra e scarica al limite per Di Tacchio: mancino sul fondo.20:16

Il tiro dalla bandierina non causa pericoli alla retroguardia di casa. 20:14

Non ci sarà recupero.19:48

Djuric sfiora in avanti per Tutino: Meccariello alza il muro.19:47

Pettinari mette in mezzo dalla destra, Mantovani pulisce l'area.19:37

L'angolo di Jaroszynski non causa pericoli.19:30

OCCASIONE LECCE. Coda prova la botta dal limite: Bogdan si rifugia in corner.19:26

Majer premia l'inserimento in area di Björkengren: il centrocampista sorprende Bogdan ma manda alto di testa. 19:26

Fase di gara in equilibrio. Le squadre si affrontano a viso aperto. 19:23

Djuric sfiora di testa per Tutino. Gabriel fa sua la sfera in presa alta. 19:18

Nuova conclusione di Lucioni: Belec blocca in due tempi.19:15

OCCASIONE LECCE. Coda imbuca in area per Pettinari: Mantovani, nel tentativo di anticipare la punta, rischia l'autogol. Belec si distende e salva i suoi.19:13

Jaroszynski cerca Tutino sulla corsia mancina: Maggio, in scivolata, chiude.19:12

Il Lecce conquista due corner in rapida successione.19:06

I campani sono reduci dal successo interno sul brescia. Tutino affiancherà Djuric in attacco.18:45

Una lunghezza separa le squadre in classifica: i salentini sono secondi alle spalle dell’Empoli a quota 52 punti. I campani seguono a quota 51. La gara di andata terminò in parità.18:37

E’ tutto pronto allo Stadio Via Del Mare per la sfida tra Lecce e Salernitana, valevole per il 31° turno di Serie B. La direzione arbitrale è affidata al sig. Chiffi della sezione di Padova.18:36